Home

Cronaca

Municipale nelle case occupate di via Borra, Asia Usb: ” Aria di DDL 1660? Prima le banche poi le famiglie in difficoltà”

Cronaca

15 Ottobre 2024

Municipale nelle case occupate di via Borra, Asia Usb: ” Aria di DDL 1660? Prima le banche poi le famiglie in difficoltà”

Blitz della Polizia Municipale nelle case occupate di Via Borra: Asia USB denuncia l’intervento

Livorno, 15 ottobre 2024 – Municipale nelle case occupate di via Borra, Asia Usb: ” Aria di DDL 1660? Prima le banche poi le famiglie in difficoltà”

La Polizia Municipale ha effettuato un intervento all’interno degli appartamenti occupati in Via Borra, nel quartiere Venezia, dove attualmente risiedono otto nuclei familiari in difficoltà economica, con 15 minori a carico. Le abitazioni, in precedenza di proprietà della Cassa di Risparmi e coinvolte in un inchiesta giudiziaria, sono ora messe all’asta.

L’occupazione risale a luglio 2016, e per molti di questi inquilini rappresenta l’unica possibilità di un tetto sopra la testa. Tuttavia, “l’intervento della Polizia arriva in un momento delicato: proprio mentre a livello nazionale si discute il nuovo “pacchetto sicurezza” contenuto nel DDL 1660”. -Sottolinea il sindacato.- Tale disegno di legge punta a inasprire le pene per chi è costretto a occupare case per necessità, e per chi fornisce supporto a queste famiglie.

Asia USB Livorno ha criticato duramente l’operazione, definendola un segnale preoccupante in linea con le nuove politiche repressive in fase di discussione.

Nel comunicato diffuso, il sindacato denuncia come le priorità sembrino essere a favore delle banche, mentre le famiglie in difficoltà continuano a subire pressioni e rischi di sgombero.

“Prima le banche e poi le famiglie”, commenta duramente Asia USB, sottolineando come le famiglie in questione si trovino in una situazione di emergenza abitativa da anni

Per approfondire la questione e discutere della crescente emergenza abitativa a Livorno, Asia USB ha annunciato una conferenza stampa che si terrà giovedì 17 ottobre alle ore 12. 30 di fronte all’immobile occupato in Via Borra 23. Inoltre, il sindacato parteciperà alla manifestazione contro il DDL sicurezza prevista per sabato 19 ottobre alle ore 9 in Piazza Cavour.

L’emergenza abitativa e la crescente pressione sulle famiglie più vulnerabili rimangono temi di primaria importanza per Livorno, e il dibattito su come affrontare queste problematiche si fa sempre più acceso, specialmente alla luce delle nuove politiche in discussione a livello nazionale.

Municipale nelle case occupate di via Borra, Asia Usb: ” Aria di DDL 1660? Prima le banche poi le famiglie in difficoltà”