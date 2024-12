Livorno, 20 dicembre 2024 – Municipale “pattuglia utenze deboli” eleva 382 sanzioni in un mese

Al fine di tutelare gli utenti più fragili della strada, la Polizia Municipale di Livorno ha istituito la “Pattuglia utenze deboli” che verifica che gli spazi pubblici restino fruibili, intervenendo là dove i veicoli vengono parcheggiati a spregio dei divieti, impedendo o limitando il passaggio dei pedoni.

I controlli mirati effettuati da questa Pattuglia dedicata vanno ad aggiungersi ai consueti controlli sul territorio svolti dalla PM, per garantire che marciapiedi, attraversamenti pedonali, aree pedonali e stalli dedicati a persone con disabilità non vengano utilizzati come parcheggi.

Le sanzioni elevate dalla “Pattuglia utenze deboli” nell’ultimo mese (dal 18 novembre al 18 dicembre 2024) sono state 382 ed hanno interessato tutte le zone della città, con punte nelle aree di Borgo dei Cappuccini, Corso Mazzini e l’area Magenta, dove si registra un maggior numero di comportamenti nella sosta potenzialmente pericolosi per i pedoni e per i disabili i quali, trovando spesso i marciapiedi e gli attraversamenti stradali ostruiti dai veicoli, sono costretti a spostarsi in carreggiata esponendosi al traffico veicolare.

In particolare, la mattina del 23 novembre in Borgo Cappuccini sono risultati contemporaneamente occupati da auto ben cinque attraversamenti pedonali. Stessa problematica si è registrata in piazza della Vittoria, dove gli attraversamenti ostruiti erano addirittura sei. Il fenomeno si è verificato anche in via di Popogna e in via di Salviano, sugli attraversamenti pedonali rialzati di nuova realizzazione.

Nello specifico, di queste 382 sanzioni 194 auto sono state elevate per sosta sui marciapiedi, 75 per parcheggio sugli attraversamenti pedonali e 43 per parcheggio senza titolo in area pedonale.

In 113 casi la pattuglia è intervenuta, su segnalazione dei cittadini alla Sala Operativa della Polizia Municipale, per posti dedicati a persone con disabilità occupati da veicoli privi del relativo contrassegno o su spazi invalidi riservati occupati da persone diverse dal titolare.

La Polizia Municipale ricorda alla cittadinanza che con la recentissima modifica dell’articolo 158, comma 4-bis, del Codice della Strada (introdotta dalla legge n. 177 del 25/11/2024), vengono aumentati gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la sosta sugli spazi riservati ai veicoli per persone invalide di cui all’articolo 188: la sanzione passa da 80 a 165 euro per i motoveicoli a due ruote e da 165 a 330 euro per gli altri veicoli.

Inoltre, in seguito alla modifica dell’articolo 188, comma 3-bis, i veicoli al servizio di invalidi, titolari del contrassegno, possono sostare gratuitamente senza più dover verificare che gli stalli a loro riservati siano già occupati o indisponibili. Pertanto, nelle aree o nei parcheggi a pagamento, con il contrassegno invalidi si può parcheggiare gratuitamente in qualsiasi stallo blu, prescindendo dalla verifica dell’indisponibilità degli stalli invalidi.

Per garantire la fruibilità dei marciapiedi, in quest’ultimo mese la Polizia Municipale ha fatto rimuovere 91 biciclette in stato di abbandono, che occupavano i marciapiedi delle seguenti vie e piazze: de Larderel, Pellettier, Campana, Cappellina, piazza dei Mille, scali del Pesce, Monte d’oro, Domenicani, Carducci, Sproni, Collegio, Battisti, piazza e corso Mazzini, Gori, Sproni, Carrozzieri, Giuliana, Del Fantasia, Duca Cosimo, Leone, Palli, Fiume, del Fante, Grande, S. Andrea, Unghero, Repubblica, Mentana, Garibaldi, Donegani, De Larderel, Bini, viale Italia, Bandiere, Bassa, Vittoria, Bassata, Goito.