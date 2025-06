Home

Municipale Rosignano: al i controlli sui ciclomotori, dureranno tutta l’estate

19 Giugno 2025

Per un “Uso consapevole del ciclomotore” al via (per la terza volta) una campagna specifica promossa dal Comando della Polizia Municipale di Rosignano Marittimo. A partire dalla metà di giugno, infatti, e per tutta stagione estiva verranno intensificati i controlli per verificare il corretto utilizzo dei motocicli e dei ciclomotori. Oggetto delle verifiche saranno soprattutto le caratteristiche costruttive e funzionali, la presenza, l’omologazione e l’efficienza dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori (come ad esempio gli indicatori di direzione, luci e proiettori, dispositivi silenziatori età.) nonché il rispetto del divieto di svolgimento di gare in velocità.

L’obiettivo di questa campagna è quello di sensibilizzare tutti i cittadini e le cittadine per garantire la sicurezza della circolazione e proteggere l’ambiente da ogni tipo di inquinamento, non solo atmosferico ma anche acustico. Infatti il conducente ha l’obbligo di evitare rumori molesti connessi con la circolazione del veicolo.

Il Comando di Polizia Municipale ricorda che:

– le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli senza aggiornamento della carta di circolazione è sanzionato dall’art. 78 del Codice della Strada con la sanzione amministrativa pecuniaria da 431 euro fino a 1734 e con la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione;

– la mancanza o la non omologazione dei dispositivi di equipaggiamento (o il loro posizionamento difforme) è sanzionato dall’art. 72 Codice della Strada con la sanzione amministrativa pecuniaria da 87 euro a 345;

– l’inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento è sanzionata dall’art. 79 Codice della Strada con la sanzione amministrativa pecuniaria da 87 a 345 euro;

la produzione di rumori molesti durante la circolazione è sanzionata dall’art. 155 Codice della Strada con la sanzione amministrativa pecuniaria da da 42 a 173 euro;

– gareggiare in velocità con veicoli a motore è un reato punito dall’art.9-ter del Codice della Strada con la reclusione da 6 mesi ad un anno, la multa da5mila euro a 20mila (pene aumentate se dallo svolgimento conseguono lesioni) la sospensione della patente da 1 a 3 anni e il sequestro del veicolo per la confisca.

Come tutte le campagne di sensibilizzazione promosse dal Comando della Polizia Municipale di Rosignano Marittimo, i controlli continueranno, compatibilmente con le esigenze del servizio, per tutta la durata dell’anno.

