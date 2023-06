Home

Cronaca

Municipale sequestra taxi abusivo diretto all’aeroporto di Pisa

13 Giugno 2023

Operazione della Polizia Municipale, sequestrato un taxi abusivo diretto all’aeroporto di Pisa

A guidarlo un italiano con a bordo turisti stranieri

Livorno, 13 giugno 2023

Questa mattina durante un’attività di controllo del territorio volto alla repressione del fenomeno dei taxi abusivi nel nostro territorio, la Polizia Municipale ha sequestrato un’auto elevando una sanzione ex art. 86 c. 2 CDS a carico di un cittadino italiano. L’uomo è stato sorpreso alla guida di un auto di proprietà di altro uomo di nazionalità pakistana, intento a trasportare 4 persone straniere, con bagagli, verso l’aeroporto di Pisa.

Una pattuglia in abiti civili, dopo aver individuato il conducente (già noto per precedenti segnalazioni) e seguito l’auto, ha potuto accertare che l’uomo stava caricando bagagli e persone per partire fuori Livorno

A questo punto è stato richiesto l’ausilio di altra pattuglia in uniforme al fine di compiere gli atti del caso.

Giunti in prossimità di Piazzale Zara, la pattuglia in uniforme ha intimato l’Alt e al conducente è stato quindi contestata l’attività abusiva di taxi con conseguente sanzione del sequestro ai fini della confisca del mezzo (un Fiat Ducato), la sospensione della patente da 4 a 12 mesi ed una sanzione pecuniaria da Euro 1.812,00 ad Euro 7.249,00, secondo quanto disporrà il Prefetto.

I controlli volti alla repressione del fenomeno in questione, molto presente nel periodo estivo vista la presenza di tantissimi turisti, vede quotidianamente impegnata la Polizia Municipale che, con il proprio personale, ha già potuto porre sotto sequestro, quest’anno, due auto utilizzate a tale illecito scopo. I controlli proseguiranno con personale sia in abiti civili che in uniforme.

