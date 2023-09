Home

Municipale: sinistri stradali in aumento. Le strade più pericolose di Livorno

15 Settembre 2023

Livorno 15 settembre 2023 – Municipale: sinistri stradali in aumento. Le strade più pericolose di Livorno

Il numero dei sinistri complessivamente rilevati nel corso del 2022-2023 risulta in aumento rispetto alle precedenti annualità, caratterizzate però, come noto; da una diminuzione notevole della circolazione veicolare dovuta alle limitazioni agli spostamenti imposte dalle normative e/o comunque conseguenti alla situazione pandemica.

Il dato dei sinistri rilevati in questa annualità (1. 531), se confrontato invece con i dati degli anni immediatamente precedenti alla pandemia (2016-2017-2018 vedi tabella), conferma il trend complessivamente in calo dei sinistri stradali rilevati sul territorio comunale, a conferma anche del positivo effetto delle azioni di sensibilizzazione, prevenzione e controllo del territorio messe in atto dalla

Polizia Municipale.

Tabella numero sinistri

ANNO N° SINISTRI

2012-2013 1821

2013-2014 1730

2014-2015 1953

2015-2016 1807

2016-2017 1642

2017-2018 1595

2018-2019 1542

2019-2020 1280

2020-2021 1147

2021-2022 1460

2022-2023 1531

I 1531 sinistri stradali rilevati dalla Polizia Municipale sono così suddivisi: 2021 2022 2023

Sinistri con soli danni alle cose 591 (2023), erano 527 nel 2022 e 441 nel 2021

I sinistri con feriti 940 (2023), erano 706 nel 2021 e 933 nel 2022

Tra questi sinistri quelli che hanno avuto esito mortale sono 5 (2023), erano 8 nel 2022 e 7 nel 2021

Sono 885 (2023) gli incidenti che vedono coinvolti i mezzi a due ruote, erano 706 (2021) 913 (2022)

Cresce il numero di pedoni coinvolti in sinistri si passa dai 76 del 2021 ai 89 del 2022 fino ai 105 nel 2023

Il numero di minori coinvolti in incidenti nel 2023 (189) è in leggero calo rispetto al 2022 (192) ma superiore a quelli del 2021 (176)

Per quanto riguarda i reati accertati alla guida, aumentano le omissioni di soccorso e diminuiscono i reati per guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti

Le omissioni di soccorso accertate nel 2023 sono 28. Nel 2021 erano 21 e nel 2022 18

Per la guida in stato di ebrezza riscontrati 40 reati nel 2023 contro i 39 del 2021 ed i 49 del 2022

Anche per la guida sotto effetto di stupefacenti sono stati riscontrati 12 reati. erano 6 nel 2021 e 17 nel 2022

Ecco elencate di seguito le strade di Livorno dove si sono verificati più frequentemente i sinistri stradali

via e numero di sinistri

VIALE ITALIA 76, VIA DEL LITTORALE 53, VIALE BOCCACCIO 44, VIALE CARDUCCI 42; VIA FIRENZE 34, VARIANTE AURELIA 33, VIALE NIEVO 29, VIA DELL’ARDENZA 26, PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25 e VIALE ALFIERI 24