27 Agosto 2024

Le attività della Polizia Municipale: controlli con l’etilometro nel week-end, i risultati

Livorno, 27 agosto 2024 – Municipale sorprende 5 persone alla guida in stato di ebrezza

Venerdì 23 e sabato 24 agosto sono stati svolti controlli stradali mirati con orario 21.00 – 3.00 su 87 veicoli in centro e sul lungomare; tutti i conducenti sono stati sottoposti a pre-test.

I conducenti risultati positivi al pre-test sono quindi stati sottoposti alla verifica tramite apparecchio portatile etilometro. In tutto sono stati individuati 5 conducenti alla guida in stato d’ebbrezza di cui; tre rientranti nella casistica sanzionata amministrativamente e due in quella sanzionata penalmente, poiché circolavano con un tasso di alcol superiore allo 0,8 grammi di alcol per litro di sangue.

Per quanto riguarda la guida in stato d’ebbrezza venerdì 23 , è stata contestata la fattispecie amministrativa ad un cittadino italiano classe 1997, residente a Livorno. Il soggetto conduceva uno scooter ed aveva un passeggero. L’esito dell’accertamento è stato 0,78 g/l. Sono stati fermati sul lungomare mentre stavano andando a ballare in un locale.

Ai sensi dell’articolo 186 c.2 lettera a) è stata applicata la sanzione amministrativa di 543,00 euro, decurtazione di 10 punti e ritiro patente ai fini della sospensione per un periodo da mesi 3 a mesi 6 che sarà determinato dal Prefetto.

Un cittadino italiano, residente nel pistoiese , classe 1985, che conduceva un’auto sul lungomare in compagnia della moglie è stato fermato alla guida con un tasso di alcol di 0,95 g/l.

Ai sensi dell’articolo 186 c.2 lettera b) è stata applicata l’ammenda da un minimo di 800 euro ad 3.200 euro secondo quanto disporrà l’Autorità Giudiziaria, l’informativa a quest’ultima, la decurtazione di 10 punti e ritiro patente ai fini della sospensione per un periodo da mesi 6 a mesi 12 che sarà determinato dal Prefetto.

Quattro i conducenti sanzionati per non aver effettuato la revisione obbligatoria al veicolo necessaria alla verifica delle ottimali condizioni per la circolazione. Un conducente è stato denunciato per essere stato fermato al volante senza patente con recidiva ovvero per due volte nel biennio: il veicolo è stato sequestrato.

Sabato 24 in centro 2 conducenti sono risultati positivi al pre-test. L’etilometro ha poi confermato un tasso alcolemico superiore ai limiti solo ad un conducente; un ventottenne, che è risultato avere un tasso di 0,64 g/l

A carico del soggetto sono stati redatti n. 2 verbali di contestazione al Codice della Strada, ai sensi degli art. 186 c. 2 lett. a e 180 c. 1 e 7 (per non avere al seguito la patente di guida).

Sul lungomare sono stati fermati alla guida con un tasso alcolemico oltre i limiti stabiliti dalla legge 2 conducenti:

una ragazza del 2006 cui è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 0,13 g/l. Essendo neo patentata è stata sanzionata ai sensi dell’ art. 186 bis del C.d.S

un ragazzo del 1997, sottoposto ad etilometro risultava avere un tasso di alcol nel sangue pari a 0,96 g/l. Il ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato d’ebbrezza .

Si ricorda che in caso di incidente stradale, le sanzioni per chi si è messo al volante con un tasso alcolemico superiore a quello consentito sono raddoppiate .

L’Assicurazione inoltre può rivalersi sul conducente in stato di ebbrezza per il recupero delle somme di risarcimento sborsate per i danni a cose e/o persone coinvolte nel sinistro.

