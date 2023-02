Home

Munizioni Cheddite in Iran, approvata in consiglio comunale la mozione di PaP

16 Febbraio 2023

Munizioni Cheddite in Iran, approvata in consiglio comunale la mozione di PaP

Livorno 16 febbraio 2023 – Munizioni Cheddite in Iran, approvata in consiglio comunale la mozione di PaP

La mozione di PaP sulla Cheddite presentata dalla consigliera comunale Aurora Trotta in Consiglio Comunale è stata votata a maggioranza.

Hanno votata a favore Buongiorno Livorno, m5s, PD, Casa Livorno e Futuro. Anche il Sindaco ha votato a favore. Mentre tutta la destra è uscita dall’aula e non l’ha votata

La mozione è stata emendata negli impegni, perché Potere al Popolo ha accolto le modifiche di forma del capogruppo del PD Fenzi

La mozione approvata impegna il Sindaco a fare quanto in suo potere per accertare la destinazione delle vendite della Cheddite e soprattutto perché si faccia portavoce di due richieste verso il Governo:

blocco delle esportazioni della Cheddite fino all’avvenuto accertamento dell’avvenuta infrazione del divieto di vendita di armi nei confronti del governo iraniano;

il rispetto delle leggi sull’export di armi in particolare verso l’Iran.

Vedremo se la maggioranza di centrosinistra e la destra oggi al governo passeranno dalle parole ai fatti

Tutti si dicono solidali con il popolo iraniano, ora serve una presa di posizione chiara contro un possibile traffico di armi che sta reprimendo la lotta popolare in quel paese, come già avviene in Egitto, Turchia, Yemen etc., paesi che non brillano per il rispetto dei diritti umani e che sono tra i principali clienti della nostra industria bellica.

