2 Dicembre 2025

Muore 60enne investito dal treno, tragedia a San Vincenzo

San Vincenzo (Livorno), 2 dicembre 2025 Muore 60enne investito dal treno, tragedia a San Vincenzo

Tragedia questa mattina intorno alle 10 alla stazione di San Vincenzo, dove un uomo di circa 60 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno in transito lungo la linea Tirrenica. L’impatto è stato purtroppo fatale e, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute immediatamente le ambulanze della Misericordia di San Vincenzo e della Croce Rossa, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La Polizia ferroviaria ha avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire ogni aspetto della vicenda.

Traffico ferroviario in tilt sulla Tirrenica

L’incidente ha causato la sospensione e il rallentamento della circolazione ferroviaria tra San Vincenzo e Campiglia, con pesanti ripercussioni soprattutto sull’asse Pisa–Roma. Diverse tratte sono state interrotte e numerosi convogli regionali e intercity hanno subito cancellazioni o forti ritardi.

Ecco gli aggiornamenti principali forniti da Trenitalia:

TR 19409 Pisa – Grosseto : cancellato da San Vincenzo a Campiglia. I passeggeri sono trasferiti con bus sostitutivi da San Vincenzo a Grosseto, con fermate a richiesta.

TR 4030 Piombino – Firenze : cancellato da Campiglia a San Vincenzo. I viaggiatori vengono trasportati con bus da Campiglia a Livorno.

IC 505 Ventimiglia – Roma Termini : non effettua fermate a Livorno, Cecina, Follonica, Grosseto, Civitavecchia e Roma Ostiense. I passeggeri diretti in queste stazioni possono proseguire da Pisa Centrale tramite bus sostitutivi predisposti.

FB 8605 Genova – Roma Termini : attualmente fermo poco prima di Campiglia.

ICN 854 Reggio Calabria – Torino Porta Nuova : attualmente fermo.

TR 19415 Pisa – Grosseto : cancellato da San Vincenzo a Grosseto, servizio sostitutivo con bus.

TR 19414 Grosseto – Pisa: cancellato da Grosseto a San Vincenzo, servizio sostitutivo con bus.

La situazione sta generando ritardi significativi su tutta la linea, con difficoltà e disagi per centinaia di viaggiatori.

La Polizia ferroviaria è al lavoro per capire cosa sia accaduto nei minuti precedenti l’impatto. Al momento non sono state rese note informazioni sull’identità della vittima e non è esclusa nessuna ipotesi.

