Muore a 26 anni, Asd Real ricorda così il suo primo storico capitano

1 Aprile 2021

Muore a 26 anni, Asd Real ricorda così il suo primo storico capitano

Livorno 1 aprile 2021

La città e il calcio livornese piangono la prematura scomparsa di Alessio Panariello, queste le parole della Asd Real:

“È col cuore a pezzi che oggi annunciamo la morte di un nostro giovane Figlio, il primo storico capitano dell’Asd Real Livorno under 21

Un ragazzo meraviglioso che una malattia terribile ha sottratto ai suoi cari ed a noi tutti anzitempo ed ingiustamente!

Grazie Ale per l’esempio di guerriero vero che sei stato nel portare la tua croce insostenibile a testa altissima come solo i grandi campioni nella vita , oltre che nel campo , sanno fare !

Le tue parole nel tuo post di gennaio scorso in cui, seppur già provato dal male , trovavi lo stesso la forza per ringraziare e ricordare l’esperienza vissuta nel REAL LIVORNO ci resteranno per sempre impresse addosso come un tatuaggio indelebile sulla pelle!

Un abbraccio immenso alla famiglia

CHI LOTTA PUÒ PERDERE , CHI NON LOTTA HA GIÀ PERSO!”

