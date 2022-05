Home

26 Maggio 2022

Livorno 26 maggio 2022 – Muore a 52anni in ospedale dopo l’infarto sui campi di calcetto

E’ purtroppo deceduto in ospedale nella serata di ieri, 25 maggio, il 52enne che si era sentito male durante una partita di calcetto a Banditella

Giuseppe Capuozza, aveva accusato un malore e si era accasciato a terra, i sanitari intervenuti sul posto insieme al medico del 118 hanno rianimato sul posto Giuseppe Capozza prima di trasportarlo trasportarlo nella shock room dell’ospedale.

In ospedale però, nonostante tutti i tentativi dei medici per salvargli la vita, purtroppo, non ce l’ha fatta ed è deceduto qualche ora dopo l’arrivo

