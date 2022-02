Home

18 Febbraio 2022

Muore davanti ai passanti, tragedia in via Ricasoli

Livorno 18 febbraio 2022

Tragedia in via Ricasoli, oggi pomeriggio intorno alle ore 15,30 un uomo del 1953 ha perso la vita per un malore

Il 68enne stava passeggiando per la centrale via Ricasoli quando, per un malore si è accasciato a terra sotto lo sguardo attonito dei passanti che subito hanno dato l’allarme

Sul posto inviata dal 118 è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di via Verdi con i volontari ed il medico a bordo

I soccorritori hanno provato a rianimare l’uomo in tutti i modi ma purtroppo per il 68enne non c’è stato più niente da fare

