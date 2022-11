Home

Muore in casa a 38 anni davanti alla figlia 12enne, tragedia in via Garibaldi

6 Novembre 2022

Livorno 6 novembre 2022

Tragedia in via Garibaldi, madre 38enne nuore in casa davanti alla figlia minore

La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle ore 08. 30. Da quanto ricostruito sul momento, la donna ha avuto un malore e sarebbe stata la figlia 12enne a chiamare il 112

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa e della Misericordia di Livorno con il medico a bordo. Il medico del 118 ha trovato la donna in arresto cardiaco ed ha provato a rianimarla

Purtroppo però nonostante le manovre di rianimazione, il medico, i dopo lunghi e disperati tentativi di salvare la vita alla donna, ha dovuto constatarne il decesso.

Ai volontari anche l’ingrato compito di spiegare alla bambina l’accaduto

Per chiarire ogni aspetto sulle cause del decesso, sono arrivati sul posto i carabinieri con il personale della scientifica dell’Arma

