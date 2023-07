Home

Cronaca

Muore in mare a Tirrenia dopo un malore: bagnanti e bagnini impotenti

Cronaca

23 Luglio 2023

Muore in mare a Tirrenia dopo un malore: bagnanti e bagnini impotenti

Tirrenia (Pisa) 23 luglio 2023 – Muore in mare a Tirrenia dopo un malore: bagnanti e bagnini impotenti

Una tragedia si è consumata domenica mattina a Tirrenia, sul litorale pisano, dove un uomo di 76 anni è morto in mare dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno davanti a uno stabilimento balneare. L’uomo, I.V., residente a Livorno, ha perso i sensi ed è stato notato da alcuni bagnanti che galleggiava in acqua. Hanno dato subito l’allarme e i bagnini sono intervenuti per portarlo a riva.

Sulla spiaggia del bagno Europa si sono vissuti momenti di tensione e di dolore, mentre i bagnini tentavano di rianimare l’uomo con il massaggio cardiaco. Sul posto è arrivato anche il medico del 118, che ha proseguito le manovre di rianimazione per diversi minuti, ma senza successo. Per il 76enne, colto molto probabilmente da un arresto cardiaco, non c’è stata purtroppo speranza. Al medico non è rimasto altro che constatarne il decesso.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin