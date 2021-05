Home

18 Maggio 2021

Muore in ospedale 62enne investito da un camion sul Romito

Livorno 18 maggio 2021 – Muore in ospedale 62enne investito da un camion sul Romito

Tragedia in via del Littorale in località Romito, un 62enne ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion

L’incidente è avvenuto questa attina intorno alle 06.30 tra il Romito e Calafuria.

Il 62enne secondo le prime ricostruzioni avrebbe attraversato la strada mentre stava sopraggiungendo un camion.

Le condizioni dell’uomo sono subito apparse gravi a causa delle varie fratture e traumi riportati in seguito all’urto.

Il 62enne è stato trasferito in condizioni gravissime all’ospedale dove purtroppo nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita è deceduto

