Muore in ospedale dopo l’incidente in galleria a Montenero. A perdere la vita un carabiniere di 42 anni

23 Maggio 2022

Livorno 23 maggio 2022

Ieri intorno alle ore 20. 00 mentre percorreva in direzione nord la galleria della variante Aurelia, Domenico Fuccia avrebbe perso il controllo del suo mezzo finendo rovinosamente a terra dopo aver sbattuto contro un palo

L’allarme al 112 è stato dato dalla compagna che lo stava seguendo in auto. Inizialmente Domenico Fuggia si sarebbe rialzato da solo, poi però la situazione è precipitata ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale dai volontari della Misericordia di Montenero ad alle 01.30 di questa notte la tragica notizia del suo decesso.

Sul corpo di Domenico è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso, mentre alla municipale intervenuta per i rilievi, spetta il compito di chiarire la dinamica dell’incidente

Domenico Fuccia era un carabiniere di 42 anni originario di Arenzo (Caserta) che era di stanza a Firenze. Lascia la compagna e una bambina di 6 anni

