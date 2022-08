Home

Cronaca

Muore in strada dopo un malore, tragedia in via Sproni

Cronaca

5 Agosto 2022

Muore in strada dopo un malore, tragedia in via Sproni

Livorno 5 agosto 2022 – Muore in strada dopo un malore, tragedia in via Sproni

Questa mattina intorno alle ore 11. 00, un uomo di 75 anni ha perso la vita a causa di un malore.

Il 75enne mentre camminava, si è accasciato improvvisamente a terra in via Sproni.

A dare l’allarme al 112, alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’SVS con il medico del 118.

Il medico del 118 ha iniziato le manovre di rianimazione del 75enne ma, purtroppo, l’uomo non ha reagito e ed i tentativi di salvargli la vita sono stati vani

A seguito del decesso del 75enne, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno chiuso la strada

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin