7 Febbraio 2024

Muore nello schianto contro un albero, tragedia a Cecina

Livorno 7 febbraio 2024 – Muore nello schianto contro un albero, tragedia a Cecina

Tragedia a Cecina, oggi, mercoledì 7 febbraio, intorno alle 13, Z.P. un uomo di 73 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Roma. L’uomo, alla guida della propria auto, si è schiantato contro un albero lungo la strada, e nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, non sembrerebbero esserci stati altri veicoli coinvolti nell’incidente, suggerendo che il conducente abbia perso il controllo della vettura da solo. Si ipotizza che un improvviso malore possa aver causato la perdita di controllo dell’auto, che ha terminato la sua corsa contro l’albero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente la polizia e i volontari della Pubblica Assistenza di Cecina, insieme al medico del 118. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare per salvare la vita dell’uomo, che è stato dichiarato deceduto sul posto.

