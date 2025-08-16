Home

Attualità

Muore per fame a 20 anni, veniva da Gaza ed era ricoverata a Pisa. Giani: “Stop al Genocidio”

Attualità

16 Agosto 2025

Muore per fame a 20 anni, veniva da Gaza ed era ricoverata a Pisa. Giani: “Stop al Genocidio”

16 agosto 2025 Muore per fame a 20 anni, veniva da Gaza ed era ricoverata a Pisa. Giani: “Stop al Genocidio” Ragazza di Gaza morta a Pisa, Giani e Bezzini: “Sgomento, stop a genocidio e riconoscimento Palestina” Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, commentano la notizia della morte della ventenne palestinese che, affetta da malnutrizione, era giunta a Pisa da Gaza

“È con sgomento che apprendiamo della morte, a Pisa, della giovane ragazza palestinese che da poche ore era arrivata da Gaza per curarsi nell’ambito dell’operazione umanitaria che lo Stato italiano ha avviato per offrire un’assistenza sanitaria ai civili palestinesi vittime del conflitto tra Israele ed Hamas.

Nello stringerci attorno, con solidarietà ed affetto, ai familiari, ai parenti e agli amici della ragazza, che aveva appena vent’anni e che all’ospedale Cisanello è stata sottoposta al disperato tentativo di salvarle la vita, rinnoviamo con forza l’appello alla pace chiedendo ad Israele di interrompere il genocidio in atto e alla comunità internazionale di riconoscere lo Stato di Palestina”.

Lo dichiarano, in modo congiunto, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, commentando la notizia della morte della ventenne palestinese che, affetta da malnutrizione, era giunta all’ospedale Cisanello di Pisa da Gaza nel difficile tentativo di essere salvata.

Nella foto la disperazione degli abitanti di Gaza alla ricerca di cibo e acqua nel drammatico scatto del fotografo Hosnysalah. Qui alcuni dei suoi scatti

Muore per fame a 20 anni, veniva da Gaza ed era ricoverata a Pisa. Giani: “Stop al Genocidio”