Cecina

9 Luglio 2021

Muore per un malore in bici Piero Falorni ex ciclista e titolare della Trattoria Senese

Livorno 9 luglio 2021

E’ morto ieri mattina per un malore mentre era in sella alla sua bicicletta il 69enne ex ciclista e titolare della trattoria Senese di Cecina, Pietro Falorni

Falorni è stato un ciclista professionista negli anni 1978 e 1979, concluse anche due giri d’Italia

Intorno alle 10.30 di ieri mattina, 8 luglio, Pietro Falorni si è sentito male nei pressi di Pomarance

Agli altri ciclisti che erano in gruppo con lui ha detto di non sentirsi bene e purtroppo nell’arco di pochi minuti è deceduto

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Saline e l’automedica di Volterra. Per provare a salvare la vita di Falorni era stato allertato anche l’elisoccorso, poi annullato.

