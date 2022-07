Home

Provincia

Collesalvetti

3 Luglio 2022

Muore sulla Fi-Pi-Li dopo lo scontro con un animale

Livorno 3 luglio 2022

Intorno alle ore 22 di ieri sera, un uomo 52enne di Cascina ha perso la vita sulla Firenze-Pisa-Livorno.

Mentre percorreva col suo mezzo a due ruote la strada di grande comunicazione all’altezza dell’Interporto di >Guasticce, nel Comune di Collesalvetti, si è trovato all’improvviso difronte un animale che gli ha tagliato la strada

L’impatto con l’animale è stato inevitabile e l’uomo sbalzato dalla sua due ruote è finito rovinosamente sull’asfalto

Sul posto l’ambulanza dell’SVS di Livorno con a bordo il medico del 118, ma purtroppo per il 52enne; non c’è stato più niente da fare se non constatarne il decesso

