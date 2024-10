Muore una donna in un incidente stradale a Vada

Martedì sera, poco dopo le 21, un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Franca Ruggero, residente a Cecina. La donna era alla guida della sua Fiat Panda quando, sulla Vecchia Aurelia, in località Ponte Tripesce, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura condotta da un uomo di nazionalità ucraina.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per Franca Ruggero non c’è stato nulla da fare. L’uomo coinvolto nello scontro è stato invece trasportato all’ospedale di Cisanello, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni, sebbene gravi, non sembrano mettere in pericolo la sua vita.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, al fine di chiarire le cause che hanno portato alla tragedia.