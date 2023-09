Home

Cronaca

Cronaca

21 Settembre 2023

Livorno 21 settembre 2023 – Muoversi in autonomia, il Ministro Locatelli vuole la 500 storica adattata di In Associazione all’expo di Rimini

Fabrizio Torsi presidente di In Associazione, l’associazione nata per dare autonomia alle persone con disabilità motorie annuncia con soddisfazione la richiesta del Ministro per le disabilità Locatelli

L’associazione è da anni presente in città e aiuta le persone a prendere la patente speciale di guida, mette a disposizione mezzi attrezzati anche con pedane ai soci per piccoli spostamenti o per vacanze ed è attiva in città con il social taxi e altre iniziative per il trasporto di persone

Torsi racconta che il Ministro delle disabilità Alessandra Locatelli del governo Meloni ha saputo tramite il club strico italiano delle 500 che In Associazione aveva una 500 adattata e ha chiesto e voluto espressamente che fosse presente all’ Expo Aid come simbolo di libertà di movimento, autonomia e libertà per le persone con disabilità.

“Alla richiesta di cui siamo onorati non potevamo certamente dire di no e siamo pronti a partire per Rimini”. – Afferma Torsi

Expo Aid 2023 a Rimini è la prima edizione di un grande evento nazionale dedicato al mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano.

Si svolgerà il 22 e 23 settembre 2023 al Palacongressi di Rimini e saranno previste attività sportive e ricreative, un’area espositiva, seminari di confronto e momenti partecipativi e di formazione.

L’evento vuole essere un’occasione per parlare di piena attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e della partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti.

