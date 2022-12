Home

14 Dicembre 2022

Mura Lorenesi, rinviati di una settimana i lavori al varco di piazza Bartelloni

Partiranno lunedì prossimo, 19 dicembre

Livorno, 14 dicembre 2022

Rinviato di una settimana, per motivi organizzativi, l’intervento per la messa in sicurezza del varco carraio delle Mura Lorenesi in piazza Bartelloni (Porta San Marco). I lavori, che sarebbero dovuti partire lunedì scorso, inizieranno invece lunedì 19 dicembre, e salvo imprevisti si concluderanno il giorno successivo.

È prevista l’installazione di un ponteggio di sicurezza a “mantovana” in grado di trattenere i calcinacci in caso di eventuale distacco dall’architrave, in attesa di un intervento risolutivo sulle mura.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, da lunedì 19 a martedì 20 dicembre in piazza Bartelloni sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per 15 metri in corrispondenza con il varco, e il divieto di transito ai pedoni nell’area di cantiere.

In via della Bastia, sempre dal 19 al 20 dicembre, divieto di transito dal varco fino all’intersezione con via del Vascello/via del Riposo/via Villa Glori eccetto veicoli residenti, veicoli al servizio delle persone disabili e per esigenze di comprovata necessità, che potranno circolare in doppio senso di marcia con senso unico alternato a vista. Inoltre divieto di sosta con rimozione forzata tra i civici 44 e 65 di via della Bastia e poi dal civico 31 fino all’intersezione con via del Vascello/Riposo/Villa Glori.

