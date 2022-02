Home

28 Febbraio 2022

Murale: Call for a wall, Uovo alla Pop cerca muri

Livorno, 28 febbraio 2022 – Call for a wall, muri cercasi.

Uovo alla Pop è alla ricerca di muri per la realizzazione di opere per l’estate 22.

Progetti artistici, sociali, che apportino bellezza e riflessione in città.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiunque abbia voglia di disporre un’enorme parete esterna in zona Livorno centro è pregato di contattarci.

Una volta trovata le location le opere saranno realizzate a nostre spese

da grandi artisti italiani e internazionali.

Abbiamo le idee, il meravigliosi bozzetti, gli sponsor, i colori, i mezzi per andare in alto a dipingere, abbiamo l’esperienza decennale di lavoro a contatto con tutte le forme di arte urbana e di pittura muraria e, con la passione di sempre, non vediamo l’ora di donare alla città gli ennesimi capolavori fatto di struggenti linee e colori forti.

Per la proposta della parete sono importanti alcuni requisiti:

– se il muro è condominiale è necessario il permesso di tutti i proprietari degli appartamenti

– il muro non deve essere sotto vincolo soprintendenza

Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno supportarci in questa ricerca volta all’abbellimento di una città sempre in movimento, volta ad un futuro in cui alle già affascinanti caratteristiche storiche si aggiunge il bello di nuove prospettive legate all’arte.

Scrivere a uovoallapop@gmail.com

tel a 380 5270947

