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Murale della PaceA Rosignano oltre 500 persone per il murale di Exit Enter in collaborazione con Iacopo Melio contro la guerra: “Un messaggio forte di pace e libertà”

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28 Luglio 2026

Murale della PaceA Rosignano oltre 500 persone per il murale di Exit Enter in collaborazione con Iacopo Melio contro la guerra: “Un messaggio forte di pace e libertà”

Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo, Livorno) 28 luglio 2026

A Rosignano oltre 500 persone per il murale di Exit Enter in collaborazione con Iacopo Melio contro la guerra: “Un messaggio forte di pace e libertà”

Un murale partecipativo per dire no a tutte le guerre e trasformare un muro in uno spazio di condivisione, pace e libertà. È DISAR-MARE, il progetto ideato dallo street artist Exit Enter e promosso dal consigliere regionale del Partito Democratico Iacopo Melio, realizzato sabato 26 luglio ai Bagni Liana di Rosignano Solvay (Livorno). All’iniziativa hanno preso parte oltre 500 persone, che con disegni, parole e colori hanno contribuito a dare vita a un’opera collettiva contro ogni forma di violenza e di conflitto.

“Oltre 500 persone hanno letteralmente messo mano al muro esterno dei Bagni Liana di Rosignano Solvay per dire NO a ogni guerra. È stata un’emozione incredibile vedere soprattutto bambine e bambini lasciare un disegno o una scritta per esprimere il loro concetto di pace”, commenta Iacopo Melio, consigliere regionale del Partito Democratico e attivista per i diritti umani, sociali e civili.

“Oltre al bravissimo Exit Enter e ai suoi amici, che per tre giorni hanno lavorato insieme ai passanti, voglio ringraziare la famiglia Simoncini per averci coinvolti in questa bellissima iniziativa. DISAR-MARE non è soltanto un murale partecipativo, ma la dimostrazione concreta di come la libertà e la pace siano valori profondamente condivisi e di come l’arte possa diventare uno strumento capace di unire le persone – prosegue Melio – Andate a vedere quest’opera e soffermatevi sui pensieri lasciati da chi ha partecipato: vi garantisco che è davvero commovente”.

“Questo è il mio primo murale nel paese dove sono cresciuto, il primo progetto realizzato insieme a Iacopo Melio ed è anche quello che ha coinvolto il maggior numero di persone – dichiara Exit Enter, artista originario di Rosignano Solvay e attivo a livello internazionale – Questa parete rappresenta per me una bellissima metafora di ciò che mi piacerebbe vedere nel mondo: persone diverse, di ogni età e che non si conoscono, capaci di incontrarsi e collaborare fianco a fianco per realizzare qualcosa di bello. Alcune sono tornate il giorno dopo con amici e familiari per indicare un punto del muro e dire con orgoglio: ‘Questo l’ho fatto io’. Forse il cambiamento nasce proprio così, un segno alla volta, come il nostro muro che, pennellata dopo pennellata, è diventato un’opera completa”.