Murale diritti dei bambini, creatività e impegno civico per i bambini delle Gamerra

11 Giugno 2024

Murale diritti dei bambini, creatività e impegno civico per i bambini delle Gamerra

Livorno 11 giugno 2024

Mattinata ricca di creatività e impegno civico, gli alunni della classe 3I della scuola “ex Gamerra” hanno inaugurato un murales in legno dedicato ai Diritti dei Bambini e degli Adolescenti. L’evento, che si è svolto lunedì 10 giugno dalle ore 10.00 alle ore 11.00, ha segnato l’apice di un progetto artistico ed educativo che ha coinvolto studenti e insegnanti in un laboratorio di sensibilizzazione e apprendimento.

Il murales, espressione tangibile dell’impegno dei giovani per i diritti umani, è il risultato di un laboratorio artistico che ha integrato l’apprendimento delle lingue inglese e spagnolo. Questa iniziativa ha permesso agli studenti di esplorare nuove forme di espressione e di riflettere sull’importanza dei diritti fondamentali attraverso l’arte.

Gli insegnanti che hanno guidato gli alunni in questo percorso sono stati:

Prof.ssa Michela Lombardi – Arte e Immagine

Prof.ssa Paola Cinelli – Inglese

Prof.ssa Stefania Salvetti – Spagnolo

Prof.ssa Lucrezia Bonasso – Italiano, Storia e Geografia

Prof.ssa Susanna Pini – Matematica e Scienze

Prof.ssa Cristina Debetto – Sostegno

Prof.ssa Adele Pagano – Tecnologia

Prof.ssa Francesca Guideri – Religione

Prof. Salvatore Arena – Scienze Motorie e Sportive

Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli alunni per la loro creatività e dedizione al progetto. Inoltre, un plauso è stato espresso alle aziende locali che hanno sostenuto l’iniziativa: la Ditta Leroy Merlin Livorno per la fornitura dei pannelli in legno e la Ditta Bonsignori Vernici per i materiali pittorici.

Questo murales non è solo un’opera d’arte, ma un simbolo dell’impegno della comunità educativa di Livorno nel promuovere i diritti dei più giovani e nell’incoraggiare l’espressione creativa come strumento di crescita e consapevolezza sociale.