Home

Provincia

Piombino

Muratore occulta i propri ricavi al fisco: evase 23mila euro di iva

Piombino

5 marzo 2020

Muratore occulta i propri ricavi al fisco: evase 23mila euro di iva

Riotorto (Piombino,Livorno) 5 marzo 2020 – Una ditta individuale operante a Riotorto, nel settore dei lavori edili, negli anni 2014 e 2015 ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali obbligatorie. Le fiamme gialle della Compagnia di Piombino hanno infatti scoperto l’evasione totale di un imprenditore cinquantenne, calabrese residente nella città toscana.

L’impianto contabile è “risultato incompleto e inattendibile, per cui i finanzieri hanno ricostruito il reale volume d’affari della ditta mediante controlli incrociati nei confronti dei clienti, portando alla luce redditi non dichiarati da assoggettare ad IRPEF per complessivi 125 mila euro, un’IVA evasa per 23.000 euro e un’IRAP dovuta pari a 4.360 euro”.