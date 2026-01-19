Home

19 Gennaio 2026

Rosignano Marittimo (Livorno) 19 gennaio 2026 Muro a rischio cedimento e strada dissestata: Scarascia porta il caso via Arno in Consiglio

Una situazione di degrado che dura da anni e che oggi rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza pubblica. È quanto denuncia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Stefano Scarascia con una mozione presentata al Consiglio comunale di Rosignano Marittimo, relativa a un tratto di via Arno, immediatamente precedente l’isola ecologica situata nel piazzale un tempo destinato a parcheggio.

Nel dettaglio, il consigliere segnala un gravissimo dissesto del manto stradale e del marciapiede, accompagnato da una condizione particolarmente preoccupante del muro in cemento armato che costeggia la carreggiata. Il muro, infatti, presenta un evidente smottamento verso la strada ed è già visibilmente spostato rispetto al resto della struttura, che ha mantenuto la posizione originaria.

Secondo quanto riferito da residenti e cittadini della zona, lo stato di degrado persiste da diversi anni e risulta in progressivo peggioramento. Una situazione che, sottolinea Scarascia, non consente di escludere il rischio di un cedimento improvviso dell’intero tratto di muro, soprattutto in caso di forti piogge.

La presenza di segnaletica di pericolo indica che il problema è noto, quantomeno alla Polizia Municipale. Tuttavia, per il consigliere di FdI, questo non basta. Via Arno, pur essendo una strada defilata rispetto ai principali flussi di traffico, ha acquisito maggiore rilevanza dopo il posizionamento dell’isola ecologica e merita quindi la stessa attenzione riservata alle altre strade cittadine.

Scarascia evidenzia come l’origine del dissesto possa essere legata a problematiche interne a proprietà private o a errori di progettazione e realizzazione del muro. Una circostanza che, però, passa in secondo piano rispetto alla priorità assoluta: la tutela dell’incolumità pubblica.

Alla luce di quanto documentato anche da fotografie scattate il 12 gennaio, il consigliere chiede di impegnare il sindaco e la giunta comunale ad adottare misure urgenti. In particolare, la mozione propone la riduzione immediata della carreggiata utile, con l’interdizione del lato monte mediante presidi fissi e adeguatamente segnalati, per ridurre il rischio di coinvolgimento di persone o mezzi in caso di cedimento.

Si chiede inoltre un intervento peritale da parte degli uffici competenti per valutare la reale gravità della situazione, senza escludere, se necessario, la chiusura totale della strada al traffico, con addebito dei costi di eventuale spostamento dell’isola ecologica ai soggetti responsabili. Infine, Scarascia sollecita l’amministrazione ad attivarsi nei confronti dei proprietari frontisti affinché provvedano al ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro, prevedendo, in caso di inerzia, l’esercizio del potere sostitutivo e le conseguenti azioni giudiziarie.

«La sicurezza dei cittadini – conclude il consigliere – deve venire prima di ogni altra considerazione».

