Cronaca

6 Marzo 2022

L’area è privata ma gli uffici comunali stanno approfondendo se le attività poste in essere dalla società siano conformi o meno alle previsioni regolamentari e normative

Livorno, 6 marzo 2022

Muro via dell’Ambrogiana, il Comune sta facendo verifiche.

Alla società proprietaria del muro di cinta di valore storico a sud di via dell’Ambrogiana, dopo il crollo avvenuto nelle scorse settimane, era stata richiesto infatti un intervento con opere di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità su via dell’Ambrogiana stessa.

In queste ore, tecnici della Protezione Civile comunale hanno verificato che oltre al muro crollato a gennaio, anche un’altra parte per una lunghezza complessiva di circa 60 metri risulta abbattuta.

A seguito di tale attività sono stati informati il Comando della Polizia Locale, il Settore Edilizia Privata e SUAP che si sono subito attivati, ognuno per le parti di competenza, rispettivamente, per accertare e verificare le cause dell’ulteriore caduta del muro e se le attività poste in essere dalla società siano conformi o meno alle previsioni regolamentari e normative derivanti dalle autorizzazioni necessarie per questo tipo di interventi”.

