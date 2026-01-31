Musei civici gratuiti per la prima domenica del mese
Livorno 31 gennaio 2026 Musei civici gratuiti per la prima domenica del meseDomenica 1° febbraio
si rinnova l’iniziativa che prevede l’accesso gratuito ai musei civici.
Il Museo della Città collocato nell’antico edificio dei Bottini dell’Olio e il Museo Mediceo ospitato ai Granai di Villa Mimbelli, pertanto, saranno aperti gratuitamente al pubblico.
In programma alle ore 17 la visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna (costo 3 € per la visita; biglietto d’ingresso al Museo gratuito).
Info e prenotazioni: museodellacitta@comune.
Ricordiamo che il Museo Fattori è temporaneamente chiuso per permettere il completamento dei lavori di restyling e per il riallestimento della collezione permanente.