Cronaca 31 Gennaio 2026

Musei civici gratuiti per la prima domenica del mese

Livorno 31 gennaio 2026 Musei civici gratuiti per la prima domenica del meseMusei civici gratuiti per la prima domenica del meseDomenica 1° febbraio

 si rinnova l’iniziativa che prevede l’accesso gratuito ai musei civici.

Il Museo della Città collocato nell’antico edificio dei Bottini dell’Olio e il Museo Mediceo ospitato ai Granai di Villa Mimbelli, pertanto, saranno aperti gratuitamente al pubblico.

In programma alle ore 17 la visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna (costo 3 € per la visita; biglietto d’ingresso al Museo gratuito).
Info e prenotazionimuseodellacitta@comune.livorno.it

Ricordiamo che il Museo Fattori è temporaneamente chiuso per permettere il completamento dei lavori di restyling e per il riallestimento della collezione permanente.

 

 

