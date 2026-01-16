Home

Cronaca

Musei Civici, il Comune cerca una direzione scientifica. Incarico triennale, domande entro il 14 febbraio

Cronaca

16 Gennaio 2026

Musei Civici, il Comune cerca una direzione scientifica. Incarico triennale, domande entro il 14 febbraio

Livorno 16 gennaio 2026 Musei Civici, il Comune cerca una direzione scientifica. Incarico triennale, domande entro il 14 febbraio

Il Comune di Livorno ha pubblicato un Avviso pubblico per raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla individuazione del Direttore Scientifico/Direttrice Scientifica dei Musei Civici.

La selezione, a evidenza pubblica, è rivolta a professionisti e professioniste in possesso di una solida formazione e comprovata esperienza nel settore dei beni culturali, museali e della valorizzazione del patrimonio. L’incarico avrà una durata massima di tre anni e prevede un compenso annuo lordo e onnicomprensivo pari a 40.000 euro.

“È motivo di grande soddisfazione – ha commentato l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli – sapere che; tra poche settimane, i nostri Musei Civici saranno finalmente dotati di una Direzione Scientifica unica, con la quale avviare una progettazione organica e condivisa per il prossimo triennio”.

Il Direttore Scientifico o la Direttrice Scientifica svolgerà un ruolo di guida e coordinamento delle attività culturali, scientifiche e di valorizzazione dei Musei Civici, contribuendo:

alla definizione delle linee di ricerca;

a progettare di mostre ed esposizioni;

allo sviluppo di attività educative e di divulgazione;

al rafforzamento delle relazioni con università, enti di ricerca e reti museali.

Tra le funzioni previste rientra anche la redazione del Piano annuale delle Attività Culturali e Scientifiche, proponendo priorità e obiettivi, in coerenza con la missione istituzionale dei musei e con gli indirizzi dell’Amministrazione comunale.

Possono presentare candidatura coloro che siano in possesso di un titolo di laurea magistrale o equipollente in discipline storico-artistiche, archeologiche o della conservazione dei beni culturali, oltre a una documentata esperienza nella direzione scientifica o nel coordinamento di strutture e progetti museali, nella cura di mostre e pubblicazioni e nell’utilizzo delle tecnologie applicate ai contesti culturali. È inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Il dettaglio dei requisiti richiesti è riportato nell’articolo 2 dell’Avviso.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.livorno@postacert. toscana.it, indicando nell’oggetto “Candidatura nomina Direttore Scientifico/Direttrice Scientifica dei Musei Civici di Livorno”. La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo specifico modello allegato all’Avviso e deve essere corredata da copia del documento di identità e dal curriculum vitae. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 24.00 di sabato 14 febbraio 2026.

Il testo integrale dell’Avviso e il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente del Comune di Livorno, nella sezione Concorsi e Selezioni, all’indirizzo https://trasparenza.comune. livorno.it/concorsi-selezioni/ avviso-pubblico-raccolta- manifestazioni-interesse- finalizzate-alla- individuazione-del-direttore-3 .

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni (tel. 0586 820522/523) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, ed il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Musei Civici, il Comune cerca una direzione scientifica. I ncarico triennale, domande entro il 14 febbraio