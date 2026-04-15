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Cronaca

Musei civici: una nuova pubblicazione riscopre l’architetto Del Fantasia

Cronaca

15 Aprile 2026

Musei civici: una nuova pubblicazione riscopre l’architetto Del Fantasia

Livorno, 15 aprile 2026 Musei civici: una nuova pubblicazione riscopre l’architetto Del Fantasia

Venerdì 17 aprile, alle ore 17.00 presso la Sala del Grande Rettile del Museo della Città si terrà la presentazione della monografia “Giovanni Maria del Fantasia. Provveditore dell’Ufficio di Fabbrica di Livorno” di Clara Errico e Michele Montanelli.

Saranno presenti Gianni Schiavon e l’autore Michele Montanelli.

La pubblicazione ripercorre le vicende umane e professionali di Del Fantasia, funzionario granducale nella Livorno della prima metà del Settecento. Ingegnere militare e architetto del barocco, fu provveditore alle fabbriche militari e civili della città nel periodo tra il 1703 e il 1743, occupandosi della progettazione, costruzione e manutenzione di molti edifici, come la chiesa di Santa Caterina dei Padri Domenicani e quella dell’Assunta e San Giuseppe, detta del Luogo Pio dei Mendicanti. L’architetto fu impegnato anche nella gestione di servizi come l’approvvigionamento idrico, la manutenzione delle strade, delle vie d’acqua dell’area portuale di Livorno.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.

Nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile, inoltre, i visitatori di Harborea 2026, la festa delle piante e dei giardini che si terrà negli spazi del Granai e del parco di Villa Mimbelli, potranno accedere gratuitamente al Museo Mediceo e al Museo della Città di Livorno mostrando il biglietto della manifestazione presso i desk dei musei.

Ricordiamo infine che, nelle giornate di sabato e domenica alle ore 17.00 è sempre possibile partecipare alle visite guidate a partenza garantita per scoprire il patrimonio del Museo della Città.

INFORMAZIONI

Museo della Città – Polo Culturale dei Bottini dell’Olio

Piazza del Luogo Pio, 19, Livorno

0586 824551

museodellacitta@comune. livorno.it