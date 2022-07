Home

Musei dell'isola d'Elba, gli eventi della settimana dall'11 al 17 luglio

Elba

11 Luglio 2022

Musei dell’isola d’Elba, gli eventi della settimana dall’11 al 17 luglio

Isola d’Elba (Livorno), 11 luglio 2022

LUNEDì 11 LUGLIO, ORE 21.00

AITHALE. L’ULTIMA ELBA DEGLI ETRUSCHI

Fortezza Pisana (Marciana)

Conferenza

Franco Cambi (Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Università di Siena), “Aithale. L’ultima Elba degli Etruschi”.

L’evento fa parte del progetto di rete “Elba etrusca. Il patrimonio dell’isola dalla civiltà etrusca a quella romana” e aderisce all’iniziativa promossa dalla Regione Toscana “Notti dell’Archeologia”, volta a promuovere e a valorizzare il patrimonio archeologico del territorio toscano.

Evento gratuito

Per informazioni e prenotazioni: proloco.marciana.elba@gmail.com

DALL’11 AL 23 LUGLIO

ARTISTI AL MUSEO

Open Air Museum Italo Bolano (Portoferraio)

Mostre

Esposizione di Giampiero Palmieri: “LA BARCA : Italo Bolano e Mario Luzi – Documenti e immagini di un’amicizia”. Saranno esposti 30 scatti che vogliono riportarci ai luoghi dell’anima del poeta, la Siena della giovinezza e la Val d’Orcia degli ultimi anni, unite dalla “strada tortuosa” richiamata nei suoi versi. Luoghi che videro il grande poeta Mario Luzi soggiornare in estate e meditare nella calma della campagna per produrre le sue liriche ermetiche e talvolta sofferte.

Inaugurazione: lunedì 11 luglio ore 17.00

Orario mostra: lunedì 16.00 – 20.00; da martedì a domenica 10.00-13.00 e 16.00-20.00

Info: Tel. 338 6996406

MARTEDÌ 12 LUGLIO, ORE 19.30

ALLE ORIGINI DI CAPOLIVERI

Museo del Mare (Capoliveri)

Archeo trekking

Passeggiata nel centro storico, alla scoperta del passato del paese. Si parte dal Museo del Mare, che dedica una porzione dello spazio espositivo alla scoperta ottocentesca della Necropoli del Profico da parte del colonnello Giacomo Mellini, per raccontare le antiche radici di Capoliveri e seguire poi, nel borgo più antico, la struttura romana del paese ed illustrare la sua evoluzione fino ad epoche recenti, con aneddoti e racconti.

Livello: facile.

Durata: 2 ore.

Evento gratuito

Info: Tel. +39 393.8720018; +39 393.9059583

GIOVEDì 14 LUGLIO, ORE 18.00

UNA SERA AL MUSEO

Nat-Lab (Portoferraio)

Attività per famiglie

Una serata speciali per scoprire il NAT-LAB, il laboratorio naturalistico in cui è conservata la più importante collezione entomologica di specie presenti nell’Arcipelago Toscano.

Evento gratuito

Per informazioni e prenotazioni: 0565 908231

GIOVEDI’ 14 LUGLIO

VOLTERRAIO: SCOPRIAMO L’ACCESSO DAL SENTIERO EST – 255/A

Fortezza del Volterraio (Portoferraio)

Archeo trekking

L’itinerario escursionistico prevede di percorrere parte della strada provinciale (circa 2 km) del Volterraio dalla località Le Panche fino all’inizio del sentiero. L’escursione sarà condotta da una Guida Parco che, durante il percorso, inquadrerà il Volterraio dal punto di vista storico e illustrerà il contesto naturalistico. Raggiunta la vetta si visiterà la Fortezza e ci sarà tempo per fare fotografie e ammirare il grandioso panorama.

Costo: 20 € intero, ridotto € 10 over 65 e residenti nell’Arcipelago Toscano; ridotto € 5 residenti nell’Arcipelago Toscano over 65 e bambini 5-12 anni; esenti disabili e loro accompagnatori, studenti residenti nell’Arcipelago Toscano 6-19 anni.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0565 908231

GIOVEDI’ 14 LUGLIO, ORE 22.30

PAOLINA: LA REGINA DEI FRONZOLI

Portoferraio

Spettacolo teatrale itinerante

Spettacolo teatrale itinerante animato ambientato in una Portoferraio napoleonica (1815) con visita al Centro Culturale De Laugier e al Teatro dei Vigilanti Renato Cioni.

Costo: 12 €

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0565 1933589

VENERDì 15 LUGLIO, ORE 21.00

GLI ETRUSCHI A CORTE. LE COLLEZIONI ETRUSCHE DI COSIMO DE’ MEDICI E DEI LORENA

Fortezza Pisana (Marciana)

Conferenza

Maria Rodighiero (storica dell’arte), “Gli Etruschi a corte. Le collezioni etrusche di Cosimo de’ Medici e dei Lorena”

L’evento fa parte del progetto di rete “Elba etrusca. Il patrimonio dell’isola dalla civiltà etrusca a quella romana” e aderisce all’iniziativa promossa dalla Regione Toscana “Notti dell’Archeologia”, volta a promuovere e a valorizzare il patrimonio archeologico del territorio toscano.

Evento gratuito

Per informazioni e prenotazioni: proloco.marciana.elba@gmail.com

SABATO 16 LUGLIO, ORE 21.30

NOTTE AL MUSEO

Museo archeologico della Linguella (Portoferraio)

Attività per famiglie

Visita guidata alla scoperta dei reperti conservati nel Museo Archeologico in compagnia degli archeologi di “Archeologia Diffusa”.

L’evento fa parte del progetto di rete “Elba etrusca. Il patrimonio dell’isola dalla civiltà etrusca a quella romana” e aderisce all’iniziativa promossa dalla Regione Toscana “Notti dell’Archeologia”, volta a promuovere e a valorizzare il patrimonio archeologico del territorio toscano.

Evento gratuito

Per informazioni e prenotazioni: info@visitaportoferaio.com; Tel.0565.1933589

DOMENICA 17 LUGLIO, ORE 18.30

ARCHEOLOGI PER UN GIORNO

Villa romana delle Grotte (Portoferraio)

Attività per famiglie

Laboratorio di scavo simulato alla Villa romana delle Grotte. L’evento fa parte del progetto di rete “Elba etrusca. Il patrimonio dell’isola dalla civiltà etrusca a quella romana” e aderisce all’iniziativa promossa dalla Regione Toscana “Notti dell’Archeologia”, volta a promuovere e a valorizzare il patrimonio archeologico del territorio toscano.

Evento gratuito

Per informazioni e prenotazioni: info@visitaportoferaio.com; Tel.0565.1933589

OGNI GIOVEDI’ nei mesi di luglio e agosto, ore 17.00

Casa del Parco (Rio nell’Elba)

Laboratori per adulti e bambini

Laboratori dedicati a botanica, geologia, biologia, scrittura etrusca e pittura naturalistica.

Su prenotazione.

Partecipazione gratuita

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0565.908231

OGNI VENERDI’ nei mesi di luglio e agosto, ore 17.00

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO DI RIO

Casa del Parco (Rio nell’Elba)

Escursione

Escursione guidata con partenza dalla Casa del Parco di Rio nell’Elba dove, con l’ausilio di applicazioni interattive ed esperienze in realtà virtuale, si entra in contatto con lo straordinario patrimonio geologico e

mineralogico dell’Elba orientale: terminata la visita, partenza per breve escursione che ci porterà alla scoperta di questo suggestivo comprensorio, immergendoci fra storia e natura lungo le antiche mulattiere della terra di Rio.

Su prenotazione: intero € 8, € 4 ridotto (5-12 anni), gratuito 0-4 anni.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0565.908231

DAL 1 LUGLIO AL 2 OTTOBRE

IL FERRO E L’ORO. ROTTE MEDITERRANEE TRA ETRURIA E ORIENTE

Museo archeologico dl distretto minerario (Rio nell’Elba)

Mostre

Mostra archeologica curata da Marco Firmati, in collaborazione con il Museo archeologico nazionale di Firenze, Argomento dell’esposizione è l’intenso rapporto commerciale e culturale che si stabilì tra Etruria, Grecia e Vicino Oriente tra VIII e VII secolo a.C.

Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 23.00

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0565.939227; info@parcominelba.it

Visite guidate/escursioni

Il calendario delle visite guidate organizzate dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano all’isola di Pianosa, all’isola di Capraia e alla Villa romana di Giannutri, è disponibile online sul sito di Info Park: www.parcoarcipelago.info

Calendario completo degli eventi dei musei: https://www.museiarcipelago.it/category/eventi/

