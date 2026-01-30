Home

Musei e lavoro: 47 opportunità concrete per laureati under 30 in Toscana

30 Gennaio 2026

Livorno 30 gennaio 2026

Un ingresso qualificato nel mondo dei musei per 47 giovani laureati under 30 toscani: è questo il risultato dell’avviso “Giovani professionisti crescono nei musei”, un’azione del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), promossa dal Settore Patrimonio culturale, museale e documentario della Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì.

“Con questo intervento – sottolinea l’assessora Cristina Manetti – la Regione Toscana investe sui giovani e sul futuro della cultura, creando opportunità concrete di formazione qualificata in un settore strategico come quello museale. I musei non sono solo luoghi di conservazione, ma spazi vivi, capaci di generare competenze, innovazione e occupazione. Offrire ai giovani un accesso strutturato e formativo a queste realtà significa rafforzare il sistema culturale regionale e, allo stesso tempo, valorizzare i talenti che vogliono costruire il proprio percorso professionale in Toscana”.

Il percorso e le opportunità offerte dai progetti finanziati sono stati al centro del seminario che si è svolto in palazzo Strozzi Sacrati, dedicato ai Sistemi museali coinvolti e ai giovani interessati a intraprendere un’esperienza professionale nel settore dei beni culturali.

L’intervento si rivolge a giovani laureati under 30, inoccupati o disoccupati, che aspirano a lavorare nei musei, un ambito spesso segnato da precarietà e difficoltà di accesso. A partire dal confronto con gli operatori del settore, la Regione Toscana ha scelto di investire sulla formazione di professionalità specifiche, sostenendo percorsi sperimentali progettati direttamente dai Sistemi museali e fortemente integrati con i territori di riferimento.

I 12 Sistemi museali toscani selezionati hanno ottenuto complessivamente 1.188.688,37 euro per la realizzazione di progetti che combinano formazione teorica non formale, orientamento e formazione pratica attraverso tirocini non curricolari. Un modello integrato pensato per favorire l’occupabilità dei partecipanti, offrendo competenze spendibili e un’esperienza diretta all’interno delle strutture museali.

Tutti i progetti prevedono una duplice modalità di attuazione: una fase iniziale di formazione teorica non formale, della durata massima di un mese, seguita da una formazione pratico-esperienziale tramite tirocinio, con una durata minima di sei mesi e fino a un massimo di un anno.

I percorsi si sviluppano attorno a una o più aree chiave del lavoro museale: valorizzazione, conservazione e gestione.

I Sistemi museali partecipanti e i loro progetti:

Sistema Museale del Chianti e del Valdarno fiorentino

Sistema 4.0: Percorsi di Formazione, Innovazione e Inclusione Sociale nel Sistema Museale del Chianti -Valdarno fiorentino

Importo progetto: € 74.937,45

3 tirocinanti: 2 Museo Ghelli di San Casciano in Val di Pesa; 1 Museo Masaccio d’Arte Sacra di Reggello

Rete Musei di tutti

PAM! Professioni e apprendimenti nei musei

Importo progetto: € 149.999,56

6 tirocinanti: 2 Comune di Fiesole; 2 Fondazione Mus.e, Firenze; 2 Coop. Cristoforo, Prato

MUDEV- Museo Diffuso Empolese Valdelsa

AI- Ai giovani

Importo progetto: € 150.000,00

6 tirocinanti: 1 Museo della ceramica di Montelupo; 1 Museo di Palazzo Pretorio a Certaldo; 1 Museo del Vetro; 1 Museo della Collegiata di Empoli; 1 BeGo-Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino; 1 Museo Leonardiano di Vinci

Rete Toscana dei Musei Scientifici

GiMuSCre- Giovani musei scientifici crescono

Importo progetto: € 138.939,10

6 tirocinanti: 2 Sistema museale d’ateneo UNIFI; 1 Museo Galileo, Firenze; 1 Museo leonardiano, Vinci; 2 Museo di Storia naturale del mediterraneo, Livorno

Musei Welcome Firenze

YOUNG-MU-WEL I Musei Welcome per la formazione di giovani professionisti dedicati ai pubblici dei musei

Importo progetto: € 75.000

3 tirocinanti: 1 Museo e Istituto fiorentino di preistoria; 1 Fondazione Casa Buonarroti; 1 Museo Galileo

Sistema Museale Pratomusei

MOSAICO Museo Oltre le SAle: Inclusione, Cultura, Orizzonti

Importo progetto: € 100.000,00

4 tirocinanti: 1 MUSEO di Palazzo Pretorio; 1 Museo del Tessuto; 1 Centro Pecci per l’Arte Contemporanea; 1 Museo dell’Opera del Duomo

Rete Musei di Prato

EduCAr: giovani in formazione per l’Educazione inclusiva, la Catalogazione e l’Archiviazione delle collezioni museali

Importo progetto: € 75.000,00

3 tirocinanti: 1 Museo Italiano di Scienze Planetarie, Prato; 1 Museo della Deportazione e Resistenza di Prato; 1 Museo Diocesano della Badia di Vaiano

Case della Memoria in Toscana – I grandi Personaggi

Giovani Custodi di Memorie accessibili

Importo progetto: € 74.812,26

3 tirocinanti: Casa museo Puccini, Lucca

Musei e Parchi partecipativi della Toscana/Musei di Storia e Memoria del ‘900” – SM900

GioCo-Giovani co-progettano il futuro dei musei

Importo progetto: € 75.000,00

3 tirocinanti: 1 Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Pieve Santo Stefano; 1 Stanze della memoria. Percorso museale di storia del Novecento senese, Siena; 1 Museo Civico Archeologico Palazzo Bombardieri, Rosignano Marittimo

Musei Toscani Alzheimer

FORmarsi per Musei Accessibili

Importo progetto: € 125.000,00

5 tirocinanti: 1 Fondazione Pistoia Musei; 1 Complesso Monumentale Santa Maria della Scala, Siena; 1 Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa; 1 Museo del Vetro, Empoli; 1 Civico Museo Archeologico di Camaiore

Fondazione Musei Senesi

FMS Academy. Giovani professionisti per i musei

Importo progetto: € 150.000,00

6 tirocinanti: 1 Fondazione Musei Senesi; 1 Museo Civico di Siena; 1 Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona; 1 Museo Civico Archeologico e della Collegiata di Casole d’Elsa; 1 Museo Civico Pinacoteca Crociani, Montepulciano; 1 Museo del Paesaggio, Castelnuovo Berardenga

Per informazioni e approfondimenti si può consultare la pagina di Giovanisì all’indirizzo:

