Museo Casa Carducci diventa più inclusivo, si apre ai visitatori non vedenti ed ipovedenti

30 Giugno 2023

Podcast motori e tavole tattili: il Museo Casa Carducci di Castagneto diventa più inclusivo e si apre ai visitatori non vedenti ed ipovedenti

Castagneto Carducci (Livorno), 30 giugno 2023

Oggi, venerdì 30 giugno, alle 17,30, l’inaugurazione del percorso co-progettato con consulenti con disabilità, per consentire ad un pubblico più vasto possibile la fruizione del patrimonio contenuto all’interno del museo

Tavole tattili, contenuti informativi semplificati ed un innovativo podcast, unico nel suo genere, per avvicinare gli utenti con disabilità della vista e non solo.

A partire dal 30 giugno il museo di Casa Carducci, a Castagneto Carducci, diventerà un luogo di inclusione sociale, accessibile anche ai visitatori ciechi ed ipovedenti, grazie ad un innovativo progetto sviluppato da Cooperativa MARE, realtà impegnata nella realizzazione di iniziative di inclusione per favorire l’accesso alla cultura da parte di una quanto più ampia platea di fruitori.

Grazie alla forte volontà della famiglia Scaramuzzi, proprietaria del Museo, alla collaborazione della Cooperativa ConVoi, ed attraverso la consulenza di professionisti ed associazioni che operano nell’ambito delle disabilità come Futuro 21, consulenti di AFAE e l’Unione italiani ciechi e ipovedenti sezione territoriale Gorsseto, il progetto ha visto la realizzazione di un percorso tattile secondo le più avanzate tecniche del “design for all”, ovvero di semplice ed appagante fruizione per tutti gli utenti. Nello specifico è stato ideato un innovativo podcast che guiderà alla visita del museo attraverso codici tattili. Tale strumento è stato concepito come una fiaba motoria, ovvero accompagna il visitatore passo dopo passo alla scoperta degli oggetti e degli spazi, senza essere quindi una lista enciclopedica e analitica dei materiali contenuti ma, al contrario, immergendoli dentro una storia. Questo lo rende fruibile a tutti e quindi adatto anche a famiglie, bambini o ragazzi che hanno studiato Carducci e vogliono conoscerne più da vicino gli aspetti umani e personali.

Al podcast si accede tramite un QR code posto all’ingresso del museo, senza bisogno di scaricare alcuna applicazione.

Il contenuto è caricato su una speciale piattaforma, costruita appositamente da Cooperativa MARE, completamente accessibile secondo i più aggiornati standard europei e personalizzabile per ogni museo.

Tale piattaforma è simile alle più comuni piattaforme di streaming presenti sul mercato. Ciascun visitatore può accedervi gratuitamente, tramite smartphone ed auricolari.

In supporto al podcast, al Museo Casa Carducci sono stati riprodotti su tavole tattili tutti quegli elementi che era troppo complicato scoprire con chiarezza attraverso il tatto, in particolare le decorazioni di pareti e tessuti, in modo da offrire ai visitatori la possibilità di toccare anche le superfici bidimensionali. In questo modo la visita di persone cieche o ipovedenti si intreccia con quella di ogni altro visitatore, permettendo di condividere emozioni e storie.

Il progetto ha visto anche la realizzazione di schede di sala accessibili, sia dal punto di vista grafico che dei contenuti, per consentire una più adeguata comprensione ed una più corretta leggibilità dei testi.

“L’innovazione che proponiamo tramite i nostri strumenti consiste nell’abbandonare una concezione di accessibilità che separa le diverse tipologie di visitatori, progettando percorsi che permettono a persone con diversi bisogni e competenze di poter visitare insieme il Museo – spiega Francesca Merz, presidente di Cooperativa MARE. – Chiunque può visitare il museo, senza dover dipendere dall’appuntamento con un operatore specializzato, potendo quindi scegliere gli orari di visita in totale libertà. I percorsi di MARE, infatti, non sono semplici strumenti compensativi ma veri e propri percorsi multisensoriali adatti alle necessità e alle curiosità di tutti gli utenti”.

“In una perfetta collaborazione tra privato e pubblico, con il supporto di ConVoi ed il lavoro dei professionisti della Cooperativa MARE, siamo riusciti a realizzare per la prima volta un percorso fantastico che permetterà ad ognuno di noi di sviluppare e capire, attraverso tutti e cinque i sensi, sensazioni ed emozioni legate al patrimonio che sbadatamente e frettolosamente spesso ignoriamo”, aggiunge Maria Oliva Scaramuzzi.

Il percorso accessibile del Museo Casa Carducci sarà inaugurato giovedì 30 giugno, alle 17,30 (Via Giosuè Carducci, 59 – Castagneto Carducci).

