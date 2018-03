Museo Navigante, il Propeller Club incontra gli studenti

I giovani sono il nostro futuro e ciascuno deve fare la propria parte per trasmettere loro valori e competenze acquisite dalle generazioni precedenti.

È in quest’ottica che il Propeller Port of Leghorn, rappresentato dalla sua presidente Maria Gloria Giani Pollastrini, ha incontrato l’equipaggio del Museo Navigante in sosta in città con i 16 ragazzi degli Istituti Nautici ed organizzato un incontro per esporre loro le professioni del mare.

Nella prima giornata la presidente Giani ha dato il benvenuto alla Goletta Oloferne e allo staff del Museo Navigante: il Comandante Marco Tibiletti (Navi di Carta), il Secondo Giampietro Sara, LuisaFrancesca Proto (presidente dell’Associazione “un ponte nel vento” nonché figlia dell’Ammiraglio Natale Proto, indimenticato ufficiale del Comsubin) e Maria Franzoi. A bordo nave c’era anche il comandante in seconda della Direzione Marittima della Toscana, il Capitano di Vascello Francesco Tomas.

È stata l’occasione per la consegna del crest del Propeller e una foto ricordo con otto ragazzi del quarto anno del Nautico di Manfredonia: Luigi Pio Armillotta, Pasquale Pio Tomaiuolo, Claudio Scircoli, Kevin Olivieri, Paolo Gallifuoco, Michele Granatiero, Libero Fariello, Antonio Frascati. I futuri capitani hanno poi visitato il port center della Fortezza Vecchia e l’Accademia Navale.

L’indomani è giunto il nuovo equipaggio, stavolta proveniente dal Nautico Fiorillo di Marina di Carrara: Nicko Zolesi, Davide Bedini, Andrea Tonarelli, Luca Lenzetti, Nicola Gabelloni, Luca Bianchi, Daniele Narra e Mattia Folegnani. Per i ragazzi di Carrara il Propeller ha organizzato un incontro nella sede degli Ormeggiatori e Barcaioli di Livorno.

In quella sede il Comandante Tomas ha spiegato loro le funzioni e l’organizzazione della Guardia Costiera; successivamente il comandante Lino Capozzi ha descritto il lavoro degli Ormeggiatori-Barcaioli ricordando come le insidie del mare non vadano mai sottovalutate. Maria Gloria Giani ha infine spiegato ai ragazzi il lavoro dell’Agente Marittimo e dello Spedizioniere.

Il pomeriggio si è poi concluso con lo scambio del crest tra LuisaFrancesca Proto e Lino Capozzi