“Musica a tutto volume nella notte dalla nave da crociera, non bastavano i fumi ora anche questo” (Video)

23 Giugno 2025

Livorno 23 giugno 2025 Musica a tutto volume nella notte dalla nave da crociera, non bastavano i fumi ora anche questo

Non bastavano i fumi continui e l’inquinamento atmosferico che da anni preoccupano cittadini e ambientalisti: adesso, a Livorno, anche le feste notturne sulle navi da crociera si aggiungono all’elenco dei disagi. A denunciarlo è l’Associazione Porto Pulito Livorno, che segnala quanto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, quando lsecondo quanto affermato da Porto Pulito Livorno, la nave Norwegian Breakaway, ormeggiata in porto, avrebbe trasformato il suo ponte di poppa in una vera e propria discoteca a cielo aperto.

Un episodio che ha scatenato l’indignazione dei residenti delle zone limitrofe, costretti a sopportare musica ad alto volume ben oltre l’una di notte. «È incredibile ma vero – scrive Porto Pulito – nella quiete della notte, dentro le case, si sentiva chiaramente il ritmo ossessivo delle basse frequenze proveniente dalla nave, impossibile da ignorare».

L’Associazione non usa mezzi termini: «Livorno è diventata terra di conquista per i signori del business delle crociere. Tutto sembra loro concesso: fumi incessanti, decine di pullman e navette che invadono la città, e ora anche il disturbo della quiete notturna».

Già da tempo, Porto Pulito e altri gruppi ambientalisti locali denunciano gli effetti collaterali del traffico crocieristico sul porto e sul tessuto urbano: inquinamento atmosferico, acustico, congestione del traffico, e una città sempre più sacrificata sull’altare del turismo mordi e fuggi.

«È evidente che a Livorno – sostengono – si è deciso di tollerare tutto in nome di un’idea di sviluppo che ignora il benessere dei cittadini».

Non è la prima volta che la presenza delle navi da crociera in porto per l’intera notte provoca malumori. Ma questa volta, a far saltare i nervi, è stato” l’aspetto più grottesco della vicenda”: la trasformazione della nave in una discoteca galleggiante nel cuore della notte, con musica a volumi tali da svegliare gli abitanti a terra.

L’Associazione chiede interventi urgenti da parte delle autorità portuali e comunali per regolare questo tipo di attività, a partire da un controllo più rigoroso delle emissioni sonore e ambientali delle navi ormeggiate, soprattutto in orario notturno.

Nel frattempo, cresce il malcontento di una parte della cittadinanza che si sente espropriata della propria tranquillità, in nome di un turismo che troppo spesso ignora i confini tra accoglienza e sopraffazione.

