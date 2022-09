Home

11 Settembre 2022

Musica – Achille Lauro Superstar Tour arriva a Pisa per l'ultima tappa

Rubrica Musica, Livorno 11 settembre 2022 – Achille Lauro Superstar Tour arriva a Pisa per l’ultima tappa

ACHILLE LAURO è pronto a infiammare l’estate 2022 con ACHILLE LAURO SUPERSTAR, un tour 2.0 rispetto al passato, per ripartire al massimo dopo due anni di stop dai live estivi.

Lauro porterà in scena un imponente spettacolo, uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi declinato addirittura in due inedite versioni: in alcuni appuntamenti del tour – prodotto da Friends&Partners – sarà accompagnato dall’Electric Orchestra, mentre in altri il pubblico potrà vederlo in un’altra veste scoprendo la versione rock band con la sua formazione originale.

La scenografica cornice di Piazza dei Cavalieri il 12 settembre alle ore 21.30 durante la terza edizione del Summer Knights è l’ultima tappa di questo incredibile viaggio che ha portato Achille Lauro in numerose e prestigiose location in tutta Italia.

“Con il mio team sto rendendo concreto un progetto che ho immaginato e visualizzato in ogni dettaglio mesi e mesi fa. Ora non vedo l’ora che prenda vita.

Mi sembra sia passata una vita dall’ultima volta in cui ho performato live per un mio tour. L’emozione è totalmente diversa rispetto ad altri contesti.

Il pubblico si riunisce per sentire un determinato tipo di musica. Ti trovi davanti a persone che apprezzano il tuo modo di scrivere, di cantare, di performare.

Si percepisce un’energia e una complicità totalmente diversa. Non vedo l’ora di riviverlo” – racconta Achille Lauro – che a distanza di oltre sei mesi dal suo ultimo One Night Show milanese è pronto a travolgere i palchi estivi più grandi d’Italia.

L’artista porterà sul palco tutta la musica prodotta negli anni, dai primissimi dischi a oggi. Tra gli altri, STRIPPER, la canzone con cui ha gareggiato all’Eurovision Song Contest 2022, e i brani contenuti in LAURO – ACHILLE IDOL SUPERSTAR, nuova edizione dell’album LAURO che rappresenta una naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con il precedente album 1969. Tra queste è inclusa, DOMENICA – il brano con cui ACHILLE LAURO ha gareggiato al settantaduesimo Festival di Sanremo, stupendo il pubblico con la sua performance iconica.

Al termine dell’Achille Lauro Superstar tour, le opere d’arte generativa “sound-reactive”, dei veri e propri quadri digitali unici al mondo, ideati dagli studenti della BigRock school durante l’evento NFT live SUPERART di Milano realizzato da De Marinis Group insieme ai partner PwC Italia, LIVENow e The Nemesis, saranno messi all’asta come NFT in autunno, a supporto dell’Associazione “Comitato Maria Letizia Verga” per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

I biglietti delle date del tour sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati

