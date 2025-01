Livorno 29 gennaio 2025 Musica, al The Cage gli Unchained in concerto

Venerdì 31 dicembre al the Cage arrivano gli Unchained. Il progetto Unchained nasce dall’indiscusso amore di tutti i componenti della band per i film del maestro del pulp, Quentin Tarantino. Il gruppo è formato da 6 musicisti di Livorno, Collesalvetti e Massa: Gaia Guarneri (voce solista), Simone Orlandi (chitarra ritmica e cori), Simone Pozzolini (basso e cori), Matteo Avanzoni (batteria), Alu Di Bello (chitarra solista), Massi Il Grillo (tastiere), Luca Mariotti (fiati) e Mattia Magi (fiati). Le colonne sonore del grande regista, che sono entrate nell’immaginario pop quasi – e volte più – dei suoi stessi film, sono diventate celebri per il loro mix eclettico e visionario e negli anni hanno portato sul grande schermo l’energia e la freschezza di brani surf e garage degli anni ’60, la malinconia struggente del più iconico dei blues, le atmosfere americane dei classici del country, fino alla carica del funky, alle contaminazioni orientali e alla solennità di meravigliosi brani orchestrali. Gli Unchained portano sul palco, nella propria chiave di lettura, proprio le colonne sonore di uno dei registi più rock di Hollywood, famoso anche per la cura maniacale con cui in prima persona sceglie le musiche dei suoi film, rendendole parte integrante della narrazione. Molti brani dei film sono diventati veri e propri personaggi a sé stanti, o simboli della cultura pop, capaci di evocare immediatamente immagini cult. Anche solo pensando a due tra i tanti titoli che hanno fatto la storia del cinema, è impossibile che ascoltando il riff ipnotico di Misirlou la mente non vada in automatico a Pulp Fiction o che il twist travolgente di You Never Can Tell non ci faccia subito pensare al duetto proibito tra Mia Wallace e Vincent Vega; così come la cover di Bang Bang (My Baby Shot Me Down) di Nancy Sinatra, che apre Kill Bill Vol. 1., ha ormai scalzato dall’immaginario comune l’originale di Sonny Bono e Cher. Dentro gli Unchained risuona tutto questo: che tu sia un fan del cinema di Tarantino o un appassionato di musica, il live degli Unchained è un’accattivante esperienza pulp che mescola nostalgia, stile e pura adrenalina. L’appuntamento è alle 22:30 (apertura porte ore 22:00)