28 settembre 2018

Musica: Domani alla Rotonda la Tribute Band di Vasco Rossi “Il Resto della Ciurma”

Sabato 29 settembre – “Il resto della ciurma” Chalet della Rotonda

Livorno – Sabato 29 settembre grande appuntamento con l’evento di chiusura della rassegna “Rotonda Live”, la carrellata di musica dal vivo che ha animato le serate estive allo Chalet della Rotonda in questa prima stagione dalla riapertura dello storico locale.

In questa occasione arriva a Livorno la Tribute Band di Vasco Rossi “Il Resto della Ciurma”, che si esibirà in un live acustico delle più belle canzoni del BLASCO nazionale. Molto conosciuti in tutta la Toscana, e non solo, i ragazzi de “Il Resto della Ciurma” porteranno allo Chalet della Rotonda indimenticabili successi, come Vita Spericolata, Alba Chiara e molti altri brani che sono entrati nella storia della musica italiana.

L’inizio del concerto è previsto dalle 20 in poi.