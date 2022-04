Home

28 Aprile 2022

Musica – Domani Karima in “No Filter” alla Terrazza Mascagni

Livorno 28 aprile 2022

KARIMA in “NO FILTER”

Nell’Ambito delle iniziative del villaggio della Settimana Velica Internazionale Trofeo Accademia Navale e città di Livorno, domani 29 aprile, nella splendida cornice della Terrazza Mascagni, dalle 21. 00 – 23.00 si esibirà la cantante Karima in “No filter”

Dopo 6 anni, Karima è tornata in studio per dare vita ad un nuovo progetto, realizzando brani che ha sempre amato e che non aveva mai affrontato prima; con rispetto e amore per la musica e uno stile unico che la caratterizza inequivocabilmente.

Il nuovo lavoro discografico “No Filter”, uscito a maggio 2021, diviene così la sua nuova espressione musicale, naturalmente esplosiva, fatta di contaminazioni di generi musicali come il pop e il jazz, utilizzando le sonorità acustiche di quest’ultimo.

Per concepire questa nuova realtà e per i prossimi concerti, Karima si avvale di persone per lei speciali, prima di tutto amici e grandi musicisti:

Francesco Ponticelli al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria e Piero Frassi al piano che, con la sua penna e la sua lunga collaborazione di ben 18 anni, è riuscito a vestire la sua voce, con successi mondiali come “Walk on the Wild Side”, “Tears in Heaven”, “Come Together” e “Man in the Mirror.

NO FILTER è un lavoro pensato e discusso a lungo, ma al tempo stesso assolutamente spontaneo e immediato: “In due giorni abbiamo inciso tutto”, racconta Karima, “abbiamo scelto di fare al massimo due registrazioni per ogni pezzo, così da conservare le migliori emozioni che si trasmettono sempre nelle prime volte”.

“Cercavo un suono che mi identificasse, e abbiamo scelto di utilizzare solo strumenti acustici”, continua, “escludere l’elettronica ci ha permesso di lavorare molto sulle dinamiche delle esecuzioni, aggiungendo l’orchestra – la Piemme Project diretta dal Maestro Marcello Sirignano e coordinata dal primo violino Prisca Amori, in alcuni brani”.

Piero, Gabriele e Bernardo hanno dato un contributo fondamentale per la realizzazione con la loro profondità musicale e la loro eleganza. Infine, abbiamo affidato i mix a Massimo Aluzzi, che con la sua grande sensibilità che ha dato il giusto balance al lavoro”.

NO FILTER, un nuovo viaggio ricco di emozioni, a cui lasciarsi andare. Senza filtri, appunto.

TRACKLIST

1. Walk on the Wild Side (Lou Reed)

2. Feel Like Making Love (George Benson/Roberta Flack)

3. The Scientist (Coldplay)

4. Come Together (The Beatles)

5. Don’t Let Me Be Lonely Tonight (James Taylor)

6. Love Of My Life (Queen)

7. Blackbird (The Beatles)

8. Lately (Stevie Wonder)

9. Man in The Mirror (Michael Jackson)

10. Wrapped Around Your Finger (Sting / Police)

11. Tears in Heaven (Eric Clapton)

