Home

Rubriche

Musica

Musica emergente – E’ online il videoclip “Cocktails“, un mix di raggaetton e musica dance di Lorenz (Video)

Musica

26 Luglio 2022

Musica emergente – E’ online il videoclip “Cocktails“, un mix di raggaetton e musica dance di Lorenz (Video)

Le scene sono girate tra Calafuria e Calambrone

26 luglio 2022 – Musica emergente – E’ online il videoclip “Cocktails“, un mix di raggaetton e musica dance di Lorenz. Le scene sono girate tra Calafuria e Calambrone

Lorenzo della Volpe, in arte Lorenz, è un artista e un vocalist italiano.

Nato a Pisa il 22/03/1998 e laureato in infermieristica all’Università di Pisa, Lorenz lavora da diversi anni nel mondo della notte come vocalist girando la maggior parte dei locali più famosi di tutta la Toscana.

Oltre a le varie date sparse nei locali toscani, Lorenz è la Voce ufficiale del locale Precisamente Calafuria (Livorno) nonché Frontman delle migliori serate del locale stesso.

Non il classico vocalist, ma uno showman che con il suo look stravagante e la sua voce particolare da un tocco diverso alla classica serata da discoteca.

Lorenz è anche un artista e cantante italiano che ha fatto uscire il suo primo singolo; Cocktails .

Con il Management e la Produzione di Michele Bardi e con i suoni di Andrea Fede e Francesco del Corona, “Cocktails“ nasce per essere una hit estiva. Un mix di raggaetton e musica dance, con l’obbiettivo di comunicare freschezza e voglia di scatenarsi.

“Cocktails” , un amore a prima vista che scoppia dentro un locale e che, nonostante la musica, i cocktails, migliaia di persone e la voglia di far festa, prevale su tutto dall’inizio fino alla fine.

Il videoclip stato girato nella splendida location della discoteca sul mare Precisamente a Calafuria (Calafuria, Livorno) e presso Cala Beach nel complesso del Principe di Piemonte al Calambrone in provincia di Pisa

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin