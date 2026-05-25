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Musica emergente protagonista a Castagneto Carducci con Etrusca Wave Audition

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25 Maggio 2026

Musica emergente protagonista a Castagneto Carducci con Etrusca Wave Audition

Castagneto Carducci (Livorno) 25 maggio 2026 Musica emergente protagonista a Castagneto Carducci con Etrusca Wave Audition

Castagneto Carducci si prepara ad accendere i riflettori sulla musica emergente con “Etrusca Wave Audition”, il contest che domenica 31 maggio porterà sul palco del Teatro Roma giovani artisti e band provenienti da tutta Italia. Un appuntamento che unisce spettacolo, talento e grandi opportunità, visto che i migliori concorrenti potranno conquistare l’accesso alla finale nazionale di Sanremo Rock & Trend, in programma l’11 settembre al Teatro Ariston.

Organizzato da CLAPS Eventi, l’evento prenderà il via alle 20.30 e rappresenterà una vetrina importante per musicisti emergenti desiderosi di mettersi alla prova davanti a una giuria composta da professionisti del panorama musicale italiano. La prima fase di selezione si è svolta online e ha registrato oltre cento candidature arrivate da diverse realtà artistiche del Paese. Dopo un’attenta valutazione sono stati scelti tredici progetti che si esibiranno dal vivo nella serata finale.

Sul palco saliranno le band Magic Mush, The Glasshotel, Frammenti, Mechanical, Eteria e Undercurrents, insieme ai solisti Luca Nicolosi, Christian Galatolo, Aurora Casotti, Flaminia Ciolli, Giorgia Ciolli, Francesca Della Vecchia e Antony Stefani.

A condurre la serata sarà Tommaso Liguoro, giovane presentatore già conosciuto in diversi festival toscani e sui social network per il suo stile dinamico e coinvolgente.

Di rilievo anche la composizione della giuria, che vedrà la presenza di musicisti, compositori e professionisti del settore. Tra questi Alessandro De Fusco, chitarrista e compositore che ha collaborato con artisti storici del rock italiano come Alberto Radius, Ricky Portera e Graziano Romani, entrando poi nei Moll Flanders. In commissione anche il maestro Fabio Ceccanti, professionista del canto e della formazione vocale che nel corso della carriera ha lavorato con Fred Bongusto e Aldo Donati.

Faranno parte della giuria anche il tenore livornese Massimo Gentili, noto anche per la partecipazione a “Io Canto Senior” e per le collaborazioni con Andrea Bocelli e Moll Flanders, e il compositore Paolo Marioni, autore di brani legati a importanti produzioni musicali nazionali e collaborazioni con Andrea Bocelli, Riccardo Fogli e Sugar Music.

Completerà il panel Vanessa Barbato, organizzatrice di eventi e responsabile di CLAPS Eventi insieme a Piero Ciantelli, con una lunga esperienza nel settore artistico, televisivo e degli eventi tra Toscana, Lombardia e Canarie.

Ospite speciale della serata sarà Frabolo, al secolo Francesco Bolognesi, rapper, beatmaker e produttore attivo nella scena underground italiana dal 2004. L’artista presenterà il suo stile “Rap Alchemico”, caratterizzato da testi introspettivi, ironia e riflessioni sociali.

Il pubblico avrà un ruolo centrale durante la manifestazione, potendo partecipare direttamente alle votazioni degli artisti in gara. Per votare sarà necessario prenotarsi anticipatamente tramite WhatsApp o e-mail. Previsto anche uno sconto sul biglietto per chi effettuerà la prenotazione in anticipo.

La serata assegnerà ai tre migliori artisti il pass per la Finale Centro Italia di Sanremo Rock & Trend, prevista il 16 agosto al Food Rock Festival alla Rotonda di Ardenza, a Livorno.

Un evento che punta a trasformare il Teatro Roma di Castagneto Carducci in un punto di riferimento per la musica live e per le nuove generazioni di artisti, tra emozioni, energia e voglia di emergere.