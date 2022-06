Home

Rubriche

Musica

Musica – Fast Animals and Slow Kids, nuove date per il tour “E’ già domani ora”

Musica

8 Giugno 2022

Musica – Fast Animals and Slow Kids, nuove date per il tour “E’ già domani ora”

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS. Si aggiungono nuove date all’“È GIÀ DOMANI ORA – TOUR”

l’estate porterà la rock band perugina sui palchi dei principali festival e rassegne

MUSICA – Milano, 6 giugno 2022

Dopo lo straordinario successo del club tour di aprile e maggio, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS sono pronti a tornare sul palco per un’estate all’insegna del rock con una serie di appuntamenti live nei principali festival e rassegne partendo il 24 giugno da Arezzo.

Al già fitto calendario si vanno ora ad aggiungere due nuove date, MERCOLEDÌ 24 AGOSTO a ROMANO D’EZZELINO (VI) all’interno dell’AMA MUSIC FESTICAL (VILLA CÀ CORNARO) e DOMENICA 4 SETTEMBRE a PALMA CAMPANIA (NA) in occasione dell’ECOSUONI FESTIVAL.

I biglietti per il concerto del 24 agosto all’interno dell’AMA MUSIC FESTIVAL di Romano D’ezzelino (VI) sono disponibili online e nelle prevendite abtuali.

Le prevendite online per il live del 4 settembre all’ECOSUONI FESTIVAL di Palma Campania (NA) saranno aperte dalle ore 12.00 di martedì 7 giugno mentre i biglietti fisici saranno disponibili nei punti vendita tradizionali a partire dalle ore 11.00 del 12 giugno.

Questo il calendario completo dei concerti in programma (tour organizzato da VIVO Concerti):

24 giugno 2022 AREZZO Fortezza Medicea

6 luglio 2022 BOLOGNA Bonsai Garden (Parco Caserme Rosse)

7 luglio 2022 GENOVA Arena Del Mare Porto Antico

15 luglio 2022 GROTTAGLIE (TA) Cinzella Festival (Cave di Fantiano)

18 luglio 2022 CATANIA Corte Ex Monastero dei Benedettini

19 luglio 2022 COSENZA #Restartlivefest (Rendano Arena)

21 luglio 2022 SENIGALLIA (AN) Xmasters (Lungomare Mameli)

24 luglio 2022 GIAIS DI AVIANO (PN)Feel Festival

25 luglio 2022 BERGAMO Arena Estiva Fiera

29 luglio 2022 ROMA Villa Ada Festival (Laghetto di Villa Ada)

6 agosto 2022 MONTALTO DELLE MARCHE (AP) My Mill Festival (Mulino Fortificato di Sisto V)

24 agosto 2022 ROMANO D’EZZELINO (VI) Ama Music Festival (Villa Cà Cornaro) NUOVA DATA

4 settembre 2022 PALMA CAMPANIA (NA) Ecosuoni Festival NUOVA DATA

8 settembre 2022 FIRENZE Viper Summer Festival (Ultravox Arena Anfiteatro Delle Cascine Ernesto Pascale)

14 settembre 2022 MODENA Festa Dell’unità (Arena Del Lago)

15 settembre 2022 SESTO SAN GIOVANNI (MI) Carroponte

17 settembre 2022 PERUGIA Giardini del Frontone

Biglietti disponibili su vivoconcerti.com

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Per i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS il palco è sicuramente il luogo perfetto dove celebrare l’unione tra la loro musica e il pubblico: sudore, stage diving, rock ‘n’ roll e l’urlo liberatorio che non manca mai durante i concerti “SIAMO I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS E VENIAMO DA PERUGIA”.

Il tour, inoltre, è l’occasione per la band di Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) per presentare dal vivo, oltre ai successi che hanno segnato i 10 anni di carriera della band, anche e soprattutto i brani dell’ultimo album “È GIÀ DOMANI” (pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva Believe Artist Services), che tante soddisfazioni ha regalato al gruppo lo scorso autunno, oltre al brano inedito “Vita Sperduta” pubblicato lo scorso 11 marzo.

“È GIÀ DOMANI” (disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali in versione CD e Vinile) contiene 12 tracce tra cui “Come un animale” ( https://youtu.be/GEoZUNwiNZs), “Cosa ci direbbe” featuring Willie Peyote (prima collaborazione nella storia della band), “Stupida Canzone” (https://youtu.be/ZhwGJr9w60E) e “Lago ad alta quota”. L’album, che ha debuttato alla posizione n. 5° della classifica ufficiale italiana e alla 2° posizione della classifica vinili, ha dimostrato come la band abbia fatto un ulteriore passo in avanti non solo nei testi ma anche nella scrittura dei brani e nella produzione.

“È GIÀ DOMANI” (prodotto dai FASK e Matteo Cantaluppi) è frutto di due lunghi anni di lavoro che hanno portato nuovamente i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS in studio dopo il precedente disco del 2019 “Animali notturni” (che aveva debuttato nella top10 FIMI-GFK). L’ultimo album ha convinto non solo il pubblico (che li segue affezionato ed è cresciuto con loro in questi 10 anni) ma anche la critica, come testimoniano le recensioni entusiastiche che hanno accompagnato la pubblicazione.