Musica – Giorgia: nuove date per il tour nei palasport, seconda data a Torino e terza data a Roma

13 Ottobre 2025

Dopo un tour estivo completamente sold out e in attesa dell’uscita del suo nuovo album d’inediti “G” in arrivo il 7 novembre, il tour nei palasport di GIORGIA, in partenza il 25 novembre con la data zero a Jesolo, arriva ora a 18 date live, con l’annuncio di una seconda data a Torino (13 marzo all’Inalpi Arena) e una terza data a Roma (16 marzo al Palazzo dello Sport).

Dal 25 novembre l’artista, infatti, tornerà sul palco dei palasport italiani, dopo il successo ottenuto con il “Come Saprei Live”, che durante l’estate l’ha vista protagonista di una serie di concerti tutti sold out in alcune delle location più suggestive d’Italia.

“PALASPORT LIVE”

25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo DATA ZERO SOLD OUT

06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT

08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi Arena SOLD OUT

12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT

19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT

20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT

22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport

13 MARZO 2026 | TORINO – Inalpi Arena NUOVA DATA

16 MARZO 2026 | ROMA – Palazzo dello Sport NUOVA DATA

18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio

21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena

23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum

30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena

I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 13 ottobre, su Ticketone e prevendite abituali.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

Prima di partire in tour, GIORGIA presenterà “G”, il suo nuovo atteso album d’inediti, che uscirà il 7 novembre e che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista.

L’album uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon (https://Giorgia.lnk.to/-G-)

“G” è stato anticipato dal singolo “GOLPE”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.

Il singolo ha segnato il più alto debutto femminile in classifica nel 2025 e il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione.

“GOLPE” è accompagnato da un video, diretto da Emanuel Lo, un racconto di immagini in bianco e nero dal sapore cinematografico girato per le strade di Galatina (Lecce): www.youtube.com/watch?v= OFgDOjWWjQs

Un 2025 ricco di successi per Giorgia: “LA CURA PER ME”, certificato PLATINO, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 130 milioni di stream globali, e ha raggiunto il secondo posto delle chart best-seller diffuse da FIMI che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell’anno. Il videoclip del brano è al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025.

Dopo “LA CURA PER ME”, Giorgia è tornata in radio con “L’Unica” singolo che ha conquistato velocemente i vertici delle classifiche.

