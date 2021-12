Home

Le foto sul set del videoclip

Livorno 2 dicembre 2021

Musica – Girato a Livorno il videoclip BAD TURKEYS del gruppo Rap Aurelia Connect

Conosciamo meglio gli Aurelia Connect, e il loro ultimo lavoro

Il Collettivo Aurelia Connect nasce nel 2016 in principio dall’unione di 3 Rappers : NAPA01 Alessio Casedda , IllSIMO Simone Giola (anche lui di origini Sarde ) e MrOTIZ Fabiano Zito, incontratisi casualmente in un piccolo studio di registrazione a Cecina mentre lavoravano entrambi a progetti musicali differenti .

Tutto ebbe inizio con la registrazione di una prima traccia intitolata ” Mente Catta ” nel quale si trattava l’argomento della chiusura mentale che a nostro avviso caratterizza la maggior parte delle persone con cui ogni giorno bisogna confrontarsi .

Da questo momento in poi inizia un amicizia che dapprima rimane a livello telefonico , ma poi nel 2020 durante la lavorazione del primo progetto solista di NAPA01 ” Quarantena ep 2020 ” si trasforma definitamente in qualcosa di vero e sincero, infatti la loro fratellanza dà vita ad ” AURELIA CONNECT ” il singolo scelto per presentare l’uscita del Disco .

Aurelia Connect così diventa anche un video girato nei pressi di Cecina sotto la supervisione e regia dell’esperto Giovanni Cavallini aiutato da Francesco Pitini , prodotto da Toscana Live (il video ad oggi supera le 20000 views reali) .

Qui il link per vedere il video

Dopo questa esperienza positiva arriva il 2021 e NAPA01 il veterano della crew , Decide di ” Produrre ” un intero progetto coinvolgendo in maniera definitiva IllSIMO e MrOTIZ per formare l’Aurelia Connect Crew .

Passa poco tempo e Un Altro Rapper Livornese Jacopo Orsi in arte ORTIZ entra quasi per caso nella cerchia dell’AURELIA CONNECT rimanendoci in pianta stabile.

Così iniziano i lavori del primo disco ufficiale della crew intitolato BAD TURKEYS (in italiano ” Tacchini Cattivi ” ), un titolo ironico, una sorta di sfottò alla maggior parte del movimento Rap italiano dove il mood principale è quello di apparire criminali e cattivi

Il nostro Rap è influenzato soprattutto dalle situazioni che viviamo quotidianamente, la famiglia, il lavoro e tutto quello che la società odierna ci vomita addosso .. NO Non siamo personaggi creati al Tavolino, siamo quello che si sente nei nostri testi.

Perché AURELIA CONNECT?

Perché è appunto l’antica Aurelia che ci permette di incontrarci e trovarci, è la strada che connette Livorno Cecina e Rosignano.

In questo progetto vengono coinvolti diversi Beatmaker Sardi : Tes , Dj Ekl , ErgoBeat , Skaz dal leggendario gruppo La Fossa e Lil Jachy da Livorno

Ed è su una produzione di un Beat maker Sardo, Roberto Mannoni in arte Dj Ekl che i Bad Turkeys confezionano il singolo di presentazione del progetto dall’omonimo Titolo che pubblicheranno accompagnato da un videoclip interamente girato a Livorno per la regia di Angelo Sanna Pauz (giovane Videomaker PortoTorrese) a metà gennaio 2022 .

Per il momento abbiamo scelto di autoprodurre questo progetto nonostante ci siano già diverse etichette a livello Toscano interessate .

La Crew è composta da:

Alessio Casedda NAPA01 classe 1977

Nato a Ozieri SS, vive a Cecina, in attività come Rapper dal 1993 , in carriera vanta diverse produzioni e partecipazioni di rilievo , 3 in particolare sono : 1 l’album “Dae S’Istrada ” con BruvuraBros ( Insieme a Skaz e Dvr meglio conosciuto come Dario Vargiu pluri titolato fantino del Galoppo ancora ai vertici )

2 la partecipazione al disco ” Original Connexions ” del Rapper Francese Flendo nella quale si trovano Artisti di tutto il mondo .

3 il Disco Quarantena ep 2020 .

Influenze : Tutta la musica Rap Hip Hop

Dai 90′ ai primi anni 2000 Gruppo preferito Cypress Hill .

Fabiano Zito, in arte Mr. Otiz, nasce nel 1990 a Cecina.

Già da piccolo coltiva la passione per la musica , prima per il rock, successivamente per il Rap Hip Hop .

Lavori principali : “Kattiveinfluenzeklan” mixtape “tripartoquadrigemellare”.

2018 “la mia musica” traccia che parla della scena rap toscana e a fine

2019, la realizzazione della traccia “AureliaConnect”

Influenze : la Musica in generale

Gruppo preferito : Delinquents Habit

Simone Giola, in arte ILLSIMO , nasce a Sassari nel 1989, ha vissuto a Rosignano Solvay per poi trasferirsi a Livorno

Attivo come Rapper dal 2013

2014 kattive influenze klan col videoclip PARLO POCO E PARLO CHIARO.

2018 il video clip LA MIA MUSICA insieme a Mr.Otiz

2020 il primo video ufficiale “AURELIACONNECT”.che darà il nome alla CREW.

Iacopo Orsi ORTIZ nato il sette gennaio 1991 livornese purosangue! Mai stato un vero rapper ma di strada se ne intende piu del 95 per cento di tutta la scena italiana ! Inizia ad ascoltare rap nel 99 grazie a Inoki Joe Cassano.. Diventa brutale grazie al sergente di metallo(metalcarter)

Giacomo Musto in arte Dj Shake . Classe 1989 nato a Cecina, vive a Rosignano Solvay .

Dj da circa 10 anni . Ascolta il rap da una vita . Influenze musicali Club dogo e Fabri Fibra. È il Dj e il gestore delle pagine Social della Crew

