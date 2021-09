Home

8 Settembre 2021

Musica, I Furminanti in piazza con SVS

Livorno 8 settembre 2021

Musica in piazza con il concerto de “I FURMINANTI” organizzato dal Circolo ricreativo di SVS Pubblica Assistenza, l’Aps “La Solidarietà”.

L’appuntamento è per giovedì 9 settembre alle ore 19.00 in via Fratelli Bandiera, 23 nel quartiere Shangai nella piazza di fronte al Centro Civico

Un’iniziativa nata per promuovere il progetto “Effetto Link- Percorsi di rigenerazione sociale e culturale a Livorno” realizzato con il sostegno del Comune di Livorno e della Regione Toscana.

Cos’è il progetto link?

Dal giugno scorso SVS Pubblica Assistenza ha attivato presso il Centro Civico una serie di iniziative rivolte ai residenti del quartiere: un Centro ricreativo per anziani aperto il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 per la socializzazione e l’inclusione animato da operatori OSA/OSS e da educatori; un servizio di doposcuola e recupero materie per gli studenti delle scuole limitrofe di ogni ordine e grado; uno sportello di supporto psicologico per la genitorialità e per i familiari caregiver di anziani non autosufficienti.

Inoltre, da settembre, SVS Pubblica Assistenza mette a disposizione su appuntamento visite di controllo gratuite con i fisioterapisti, il podologo e gli infermieri del Polo per la Salute di SVS.

Tutte le attività del Centro Civico sono gratuite ed è possibile effettuare prenotazioni ed iscrizioni nei giorni di apertura del Centro ricreativo per anziani.

Lo storico gruppo labronico de “I Furminanti” sarà presente in piazza per supportare e promuovere le iniziative del Centro Civico nel quartiere e al termine del concerto sarà offerto, a tutti i presenti, un aperitivo a cura della mensa popolare del Circolo ricreativo di SVS.

-Per ricevere maggiori informazioni su tutte le attività è possibile contattare l’Ufficio Sociale di SVS Pubblica Assistenza allo 0586/896040 (interno 5).

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle attuali norme anti-Covid.

