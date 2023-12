Home

28 Dicembre 2023

Musica, I Furminanti in piazza Grande

I Furminanti, la band di Claudio Bartoli, Gionatha Ciccolini, Carlo Cavallini, Sauro Moriconi e Marcello Lelli saranno all’ora dell’aperitivo al Bar Dolly in piazza Grande per un altro appuntamento festivo all’insegna delle cover del migliore cantautorato italiano e dei migliori pezzi rock della storia della musica. Concerto venerdì 29 dicembre a partire dalle 19 e tanto divertimento e buona musica per un brindisi in vista del nuovo anno insieme alla storica band livornese.

