MUSICA – Le spiagge bianche di Vada protagoniste nel video "Quando non ci ameremo più" di MaBell

25 Luglio 2022

MUSICA – Le spiagge bianche di Vada protagoniste nel video “Quando non ci ameremo più” di MaBell

Dopo essersi presentata alla scena musicale indipendente italiana e latina con il brano “Prendimi l’anima” ottenendo un grande consenso sia in Italia che in Spagna, entrando nelle top twenty della classifica indi-emergenti stazionando a lungo, è ora la volta del secondo videoclip ufficiale di un altro bellissimo brano tratto dall’album “The Traveller” dal titolo

QUANDO NON CI AMEREMO PIU’

Dal 23 LUGLIO 2022 è online sul canale youtube dell’etichetta iPERi Regording Label

Alcune location toscane come Firenze o le spiagge bianche di Vada a Rosignano Solvay; hanno offerto la scenografia naturale delle riprese ad opera del regista Stefano Giammorcaro. che ne ha curato anche il montaggio.

“Quando non ci ameremo più” è un brano che parla d’amore e delle complesse dinamiche di coppia che non sempre hanno un lieto fine, ma che comunque meritano di essere vissute con tutto il coinvolgimento di cui siamo capaci, perchè sono emozioni e fanno parte di un “qui ed ora”, di un quotidiano, che è la vita stessa; e perchè fallire tante volte è l’unico modo per vincere e ritrovare se stessi.

Nel videoclip ufficiale di “Quando non ci ameremo più” insieme a MaBell recita “Fabrizio Nitro “ .

“QUANDO NON CI AMEREMO PIU ‘” è un brano tratto dall’album THE TRAVELLER

“The Traveller” è l’avvolgente album della rocker toscana: MaBell, contenente dieci tracce di musica tra emozione ed adrenalina.

Un concept album dal mood pop-rock con influenze glam, che raccoglie tutte le esperienze, le elaborazioni mentali ed emotive che hanno condotto l’artista a sfidare il tempo e gli eventi per esordire con una serie di brani fortemente rappresentativi, sia del percorso artistico che di quello personale, per collocarsi nel panorama indipendente con una verve ed un temperamento incredibilmente dotato di quella forza che solo con una passione autentica si può manifestare. Al contenuto narrativo e all’intensità interpretativa di MaBell si aggiungono una serie di collaborazioni prestigiose dal punto di vista musicale e dell’arrangiamento e il risultato è un album attuale ma al contempo fuori dal tempo dal sound che tira e aiuta a riflettere.

