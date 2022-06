Home

Musica Live dalla Spagna al Sudamerica con Martin e la banda di Moreno al Cala Beach

22 Giugno 2022

🎻GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022

Martin e la banda di Moreno -ON THE POOL – suoneranno live nella nuova location “ Precisamente Cala Beach “, per questo giovedì i sei musicisti proporranno un tour virtuale dalla Spagna al Sudamerica di musica popolare Latina, con ritmi come la bossanova , candombe , rumba e altri!

Aperitivo e cena con sushi, poke e hamburger gourmet

INFO 393.2101052

Viale del Tirreno, 76, Calambrone – Pisa

